Comercios se tomarán el feriado por las bajas ventas y el escaso turismo

Comienza un nuevo fin de semana largo en todo el país, por el feriado del lunes en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional y, en este marco, varios comerciantes anunciaron a El Litoral que no abrirán sus puertas.

El contexto de inestabilidad económica influyó en la decisión de bajar las persianas este lunes y sobre este punto los mercantiles consultados coinciden en que el consumo continúa siendo muy bajo. Además, señalaron que en los últimos feriados el movimiento turístico interno fue escaso.

“El lunes no abriremos. Desde hace tiempo que venimos con niveles de venta muy bajos y este año nos dimos cuenta de que abrir los fines de semana largos no dio un resultado satisfactorio porque la inversión que implicaba (sobre todo por el pago de salarios) no causaba el efecto esperado de un repunte en el consumo”, explicó a El Litoral el gerente de una tienda de indumentaria, Marcelo Alcaraz.

En esta misma línea, Mirta, desde una tienda de zapatos, comentó: “El último feriado de agosto, atendimos porque estaba muy próximo el Día de la Madre, pero incluso en esa oportunidad tuvimos pocos clientes. Lo más seguro es que cerremos el lunes porque la situación económica está muy difícil. La gente consume menos, y tampoco recibimos turistas”.

A modo de balance preliminar, de los últimos feriados, la mayoría de los comerciantes afirmó que no hubo un mayor consumo, pese a que el último de ellos se llevó a cabo en los días previos al Día de la Madre.

De todas maneras, algunos mercantiles todavía aguardaban confirmaciones de los propietarios de los negocios.

Gastronómicos

Si bien el sector comercial no abrirá sus puertas, las tiendas dedicadas a la gastronomía atenderán con normalidad. De hecho, esperan un mayor movimiento de familias que aprovechan el día de descanso para relajarse y comer afuera.

“Atenderemos con normalidad, nosotros sólo cerramos 1 de mayo, 25 de diciembre y 1 de enero”, indicaron desde la confitería Panambí. Del mismo modo, como de costumbre, los supermercados también funcionarán con normalidad.

Fin de año

En tanto, desde el sector comercial apuestan a las campañas de descuentos y aguardan la llegada de las fiestas de fin de año como un momento clave para un repunte del consumo.

“Las ventas siguen siendo bajas, en nuestro caso recién estamos empezando a recibir las primeras consultas de artículos para armar el arbolito. Esperamos que diciembre llegue con mejores perspectivas”, indicó Facundo desde una tienda de bazar. Del mismo modo, desde una santería Gabriela señaló: “Los clientes comenzaron a llevarse adornos para el pesebre. Tenemos las expectativas centradas en diciembre”.

En síntesis, quienes necesiten realizar compras deberán hacerlo hoy dado que el habitual escenario comercial se retomará recién el lunes. De todas maneras, el sector gastronómico se prepara para atender con normalidad.