Contrarreloj, alistan el Presupuesto provincial recién para la próxima semana

Con el gobernador Gustavo Valdés en pleno regreso de Estados Unidos, se confirmó ayer que el proyecto de Presupuesto 2019 recién llegará a la Legislatura la próxima semana.

Además ya se anticipa diferencia entre lo que proyectó la Justicia y lo que la Provincia dispuso en la Ley de Leyes.

Con el Presupuesto nacional aprobado, en Casa de Gobierno esperaban la llegada del Gobernador para que la iniciativa sea girada a la Legislatura.

Hay quienes no descartan algunos cambios de última hora. Lo cierto es que todo indica que los primeros disconformes serían los miembros del Poder Judicial, ya que remitieron un anteproyecto de gastos por $4.659 millones.

Sin embargo, la Dirección de Recursos y Presupuestos había enviado al Poder Judicial un memorándum en el que se le informaba que el techo de los recursos judiciales debía ser de $3.470 millones.

Pese a ello, la Justicia dejó en claro que necesitará $1.200 millones para el próximo año.

“El memorándum llegó el 18 de octubre, un mes después nosotros enviamos nuestro anteproyecto con los números necesarios para el próximo año. Aún no sabemos cómo quedó redactado el proyecto de Presupuesto de la Provincia, pero es probable que no supere los $3.400 millones”, dijo a El Litoral una fuente judicial.

“Es probable que suceda lo mismo que todos los años. Con los $3.400 millones, en octubre de 2019 habremos agotado esos recursos y necesitaremos un refuerzo de partidas”, consideró.

El Poder Judicial cerrará el año con gastos en total por $3.400 millones.

La anterior gestión del Gobierno provincial había determinado para este año un presupuesto de $2.354.481.598 para la Justicia. Sin embargo, el Poder Judicial tuvo que requerir un refuerzo de partidas de $850 millones para el último trimestre. Había proyectado que necesitaría para este año $3.619 millones, aunque por recomendaciones del Poder Ejecutivo a la Justicia el presupuesto fue de $2.312 millones.

Si se tienen en cuenta los millones de refuerzo que recibió la Justicia, el presupuesto judicial para este año rondaría, finalmente, los $3.100 millones, siempre que no se reciba un nuevo refuerzo, que se solicitaría para pagar el aumento que reclaman los empleados. Además, hay que tener en cuenta que el próximo año habrá elecciones legislativas, lo que aumentará los gastos del Poder Judicial.

Por memorándum Nº 76/2018 de la Dirección General de Presupuesto de la Provincia, se establecieron los créditos presupuestarios de la Fuente de Financiamiento 10, Recursos del Tesoro General de la Provincia, asignando al Poder Judicial la suma total de $3.470.725.778, que para el Superior Tribunal de Justicia resultan “insuficientes para cumplir con las metas y objetivos trazados”.

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia dispuso aprobar el anteproyecto de Presupuesto Plurianual del Ejercicio Financiero 2019 y sus proyecciones para los Ejercicios 2020 y 2021.

Para el año 2019 solicitan recursos por un total de $4.659.513.535, para el año 2020 se requiere $5.484.247.431 y para el año 2021 se estimó una necesidad presupuestaria de $6.071.061.906.

La distribución analítica de las partidas se realizará una vez aprobado el Presupuesto del Ejercicio 2019.

Además para el año 2019 se estableció una “Planta de Personal” equivalente a 3.041 cargos.

Si el Presupuesto toma estado parlamentario el miércoles, la Cámara de Diputados podría tratar un despacho el último día de sesión ordinaria y luego la iniciativa podría ser tratada en el Senado en extraordinarias. El proceso será más lento si el Gobierno pretende un emprstito.

Corrientes logró un aval de la Nación para acceder a créditos por 400 millones de dólares.

Es decir que se necesitarán sesiones extraordinarias.

El Gobierno nacional incluyó en la sanción del Presupuesto 2019 avales de endeudamiento para Corrientes por 405 millones de dólares, de los cuales 300 millones serán destinados a la instalación de una planta de celulosa en Ituzaingó. El resto será asignado a líneas de transmisión energética de 132 Kv, por un total de 75 millones, y 30 millones para seguridad y conectividad.

Los avales incluidos en las modificaciones al proyecto de Presupuesto que aprobó Diputados fueron considerados como un guiño a los gobernadores para lograr su aprobación. En la región, Chaco y Misiones también fueron beneficiadas.

Según se detalla en la planilla del proyecto, el plazo mínimo que tiene Corrientes para conseguir la aprobación del empréstito es de 3 años.

La autorización presupuestaria no implica su otorgamiento, ya que además deben cumplirse otros requisitos: el Gobierno nacional tiene que protegerse de los riesgos por incumplimiento del deudor principal, contingencia que lo obligará a asumir el pasivo.