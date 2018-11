En estas vacaciones las colonias valen más de $700 y ya están inscribiendo

Esta semana algunos clubes deportivos de la Capital ya organizaron sus colonias de vacaciones y hasta comenzaron a inscribir a los chicos. Aún no finalizaron las clases, pero la oferta y la demanda para el receso de verano ya comenzó y, con un incremento de alrededor de un 30%, es decir, subieron unos $200 aproximadamente en comparación al año pasado.

“A partir del 3 de diciembre comenzamos con la colonia de vacaciones en el Tennis Club. Se realizan de 8 a 12 y el costo por dos semanas es de $1.500 y por cuatro semanas es de $2.550 para los no socios. El mismo sistema para socios es de $1.050 y $1.790”, dijo a este diario Toribio Pérez administrativo del lugar.

A la vez, comentó que también ofrecen curso intensivo de 9 a 12, para socios $1.500 y para no socios $2.550. Al igual que el anterior, se dan de lunes a viernes comenzando la primera semana de diciembre.

“Se organizó esta semana, se está limpiando la pileta y ya están consultando sobre las colonias”, dijo a este medio Pérez.

Desde el Club San Martín, el administrador Sergio Ferreyra, contó que también comienzan el 3 de diciembre y que ofrecen como en años anteriores “natación recreativa”. “Es parecido a la colonia, la idea es que los chicos aprendan a nadar, la clase dura una hora, y la segunda hora es más recreativa”, dijo y agregó que ya están preguntando e inscribiendose los que ya conocen esta oferta.

Para no socios el valor por dos semanas es de $1.000 y para socios es de $700, de 9 a 11. Por la tarde se hacen cursos de natación.

Por otra parte, el San Martín también ofrece pileta libre para no socios, este año cuesta $1.050 por mes para niños y adultos.

El año pasado, en el club ubicado en el centro de la ciudad, natación costaba $450 pesos dos veces por semana para socios y para no socios salía $650. A la vez, “natación recreativa” estaba $550 para socios y para no socios, $750 pesos.

En el Tenis, para socios la quincena costaba $840 y el mes $1.400, mientras que para no socios la quincena valía de $1.200 y el mes $2.000.

Desde el Club Regatas sostuvieron que la próxima semana darán a conocer las ofertas para el próximo verano.