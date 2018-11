En la fiesta de la ciudad, homenajearon a las escuelas que cumplieron 100 años y subrayaron la necesidad de trabajar juntos, familias, escuela y el Estado

La Municipalidad de Curuzú Cuatiá, como parte de los festejos por el 208º aniversario de la ciudad, realizó el jueves un acto homenaje a las escuelas que este año cumplen su centenario. Son nueve establecimientos: el Nº 565 “Juan Bautista Alberdi”; Nº 575 “Juana R. de Barrientos” de paraje Tunitas; Nº 570 de Pago Largo; Nº 576 de Arroyo Marote; Nº 574 “Eloisa Benítez de Casafús”, Escuela 564 “Domingo Faustino Sarmiento”, Escuela 572 “Cazadores Correntinos”, Escuela 643 “Campamento Avalos” y Escuela 567 “Paso de las Piedras”.

En una apacible tarde calurosa de primavera en Curuzú, más precisamente en la plaza General San Martín, se llevó a cabo este homenaje del que participó toda la comunidad educativa, alumnos, padres, docentes, ex alumnos, ex directivos y personal de las mencionadas escuelas, además de las autoridades municipales encabezadas por el intendente José Irigoyen, la presidenta del Consejo de Educación, María Inés Varela y el ministro de Coordinación, Horacio Ortega.

En representación de los colegios habló la directora de la Escuela Nº 575, Teresita Errecart, quien señaló que “el saber cambia el mundo y nuestro mundo está cambiando a la velocidad de los nuevos conocimientos, necesitamos formar alumnos que puedan insertarse en la aldea global”.

El Ministerio de Educación distinguió a las casas de estudios con una réplica de la Bandera de los Andes, y también recibieron una placa recordatoria y un árbol de lapacho, otorgado a todas las escuelas, como símbolo de respeto a nuestro pasado y compromiso con las generaciones futuras.

Luego habló el Intendente, quien sostuvo que “los padres son los primeros educadores y son los que llevan adelante la tarea de ayudar al docente, estamos sembrando las semillas de la esperanza con los alumnos y el docente”, al tiempo que destacó la labor docente exaltando las cualidades de “vocación, trabajo y creatividad para que a los niños no les falte nada en la tarea educativa”.

En este sentido, el Jefe comunal ponderó el valor de la docencia rural “que es el doble, por los kilómetros que tienen que atravesar, imagínense las travesías que habrán tenido que vivir en estos cien años”.