Habilitaron a Menem y acompaña a su hijo en la operación en Chile

Luego de la presentación de un hábeas corpus que le terminó posibilitando salir del país, Carlos Saúl Menem viajó ayer -desde el aeropuerto de San Fernando y en un avión privado- rumbo a Chile donde su hijo menor, Máximo (de 14 años), fue operado por un tumor cerebral.

Acompañado por su hija, Zulemita Menem, el ex presidente de 88 años se mostró sereno pero a la vez preocupado. “Hay que creer en Dios, fortalecer el espíritu”, afirmó, en un breve diálogo con la prensa.

Antes de partir al país vecino, pasadas las 15 de este viernes, el senador -que el miércoles se encontraba en el Congreso, en pleno debate por el Presupuesto, cuando recibió la noticia de que Máximo había sido internado-, reveló que ayer todavía no había hablado con su ex mujer, Cecilia Bolocco. En estos tres días el diálogo con la conductora trasandina no resultó fluido, al punto de que Zulemita reveló que no contaban con información precisa sobre el estado de salud de su hermano.

La cirugía se realizó en la Clínica Las Condes, de Santiago de Chile.