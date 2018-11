Piden que Municipio y Provincia coordinen subsidios y alistan análisis del presupuesto

En medio del paro sorpresivo de transporte, concejales aprobaron la primera lectura del aumento de la tarifa del transporte público de pasajeros. Además, solicitan que la Provincia y el Municipio coordinen una mesa de conversación por la distribución de los subsidios. En el medio, se analiza la Tarifaria y el Presupuesto 2019.

La crisis en el transporte conllevó al Ejecutivo Municipal a contratar un servicio de emergencia, un día después de que el Concejo Deliberante aprobase la primera lectura del aumento del boleto que, según el expediente, ronda entre los 19,30 y los 25 pesos. La Comuna, por su parte, aún no anexó su cálculo propio, tampoco el oficialismo en comisión.

Este jueves, además, los concejales aprobaron un proyecto de resolución a través del cual se solicita al Municipio inicie gestiones con la Provincia para entablar una mesa de trabajo por los subsidios al transporte. “El proyecto de Presupuesto nacional que se aprobó trasladó recursos a las provincias a cambio de que se hagan cargo de los subsidios. En Chaco, la provincia subsidiará uno de cada tres o cuatro pesos”, expresó a El Litoral el concejal Germán Braillard Poccard del interbloque Podemos Más.

“Con este proyecto estamos instando una mesa de negociación para que la Provincia ayude a los Municipios a solventar el transporte”, indicó el edil. Según evaluó, aproximadamente a la provincia le corresponderían unos 600 millones de pesos en concepto de subsidios para el transporte, de los cuales, el 70 por ciento sería para Capital.

Esta semana el Senado de la Nación sancionó la ley de Presupuesto 2019, que establece la quita de subsidios para el transporte. En contraposición, el Gobierno nacional prometió la reglamentación de un fondo compensador de aproximadamente 5.600 millones de pesos para todas las provincias que suscribieron al Consenso Fiscal. Por el momento, se desconoce cuánto se distribuirá a Corrientes y cuánto a cada Comuna.

En tanto, el expediente que se aprobó sobre tablas el jueves en el Concejo Deliberante expresa dos valores. El primero, que fue proyectado por los integrantes del Sistema Integral de Movilidad Urbana (Simu), tiene un costo de 19,60 pesos. El segundo, es de 25 pesos y se corresponde con el cálculo de los empresarios.

Para la oposición, ninguno de los dos precios serían acordes con los ingresos de los vecinos de la ciudad. “El análisis tiene que ser integral porque los empleados públicos no tuvieron un aumento sustancial”, dijo Braillard Poccard, quien consideró que se debe evaluar en conjunto con el Presupuesto Municipal, la Tarifaria y, sobre todo, contar con precisiones sobre cuánto le correspondería a Capital en materia de subsidios para el transporte urbano.

A esto se suma que el Ejecutivo aún no acercó a la comisión de Obras y Servicios Públicos su propia evaluación de costos, según informó el edil. “Con este esquema de costos se hacen impagables para los trabajadores estos aumentos”, manifestó el concejal.

“Nosotros entendemos que las dos tarifas se hacen muy fuertes para los usuarios. Por eso tenemos que analizar con cuidado, atendiendo las necesidades”, expresó el concejal por el PJ, Ataliva Laprovitta.

Sin embargo, tras la sesión, el concejal Alfredo Vallejos (UCR) había informado que se aprobó sobre tablas para habilitar la audiencia pública, la cual está prevista para el 30 de noviembre. “El boleto no aumentó. Todavía falta una audiencia pública y una segunda lectura”, informó el procedimiento el edil a Radio Sudamericana.

Vallejos, a su vez, coincidió con la oposición en que el valor presentado por la cámara empresarial, de 25 pesos, es “excesivo”. En tanto, indicó que se evaluará en audiencia pública y que “se escuchará a todos los sectores, al sindicato y a los usuarios” y también, avanzar en cuanto a los subsidios que recibirá la Municipalidad. El expediente se aprobó con diez votos a favor y ocho en contra. La oposición no acompañó. “Si bien habilitaron el tratamiento, luego se opusieron y no tiene mucho fundamento no dar primera lectura, porque uno lo que hace es habilitar para que el vecino participe. Se seguirá analizando”, expresó el edil del oficialismo.

“Dimos los dos tercios para que se dé inicio al tratamiento del expediente, no así para la primera lectura. Son cosas distintas”, manifestó Laprovitta.

En tanto, ayer se conoció que la Municipalidad de Corrientes habilitó un servicio de emergencia para paliar los efectos del paro de trabajadores de las empresas de transporte público. Cada pasaje tendrá un costo de 15 pesos.

En tanto, el presupuesto, tomó estado parlamentario y su análisis se prevé para la semana entrante. En el medio está el estudio de la Tarifaria 2019, cuyo plazo para inscribirse a la audiencia pública cerró ayer. Esta está programada para el 27 de noviembre.