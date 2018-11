Rotundo éxito del Congreso de Economía Regional que alista su edición 2019

Concluyó ayer el V Congreso de Economía Regional que realizó el Club de Libertad y contó con más de 50 oradores nacionales e internacionales, a lo largo de su desarrollo. Los organizadores ya alistan la edición 2019 del Congreso ya sea transformado en un prestigioso ámbito de debate y enseñanza.

La jornada arrancó con un desayuno dirigido a empresarios. La temática fue "Alternativas innovadoras de inversión y financiamiento" dirigida por Julio Barrios Cima.

Luego disertaron los intendentes Graciela Alicia Digiuni de Azula (Barranqueras), Emiliano Fernandez Recalde (Virasoro) y Juan Manuel García (Machagai).

Inmediatamente después, expuso Rodolfo Alberto Distel, director Ejecutivo de Fundación Cívico Republicana, que sorprendió al auditorio con “Reflexiones sobre el Rol de Estado”.

“El Estado no existe, es una ficción que creamos, la moneda también la creamos y como ficción la tenemos que manejar. Esa ficción la manejan los políticos. La primera responsabilidad que tenemos es saber elegir”, dijo.

Luego de un descanso, fue el turno desde Brasil del presidente deI DESF, Luciano Stremmel Barros, quien habló un Estado Moderno con Gobernabilidad y Sin Corrupción.

“La corrupción, la falta de Gobierno, la incompetencia, generan estragos en todas las economías, en todas las sociedades”, dijo.

Tras esa exposición, fue el turno de Federico Rabino, Director Ejecutivo del instituto Fernando de la Mora, con su conferencia “Pasado,Presente y Futuro de Paraguay”

“Si no logramos reducir el poder del Estado, no creo que podamos hablar de modernización”, desafió.

Después de un breve descanso, disertó el rector de la Universidad del Cema, Edgardo Zablotsky sobre el Rol del Estado en la Educación del Siglo XXI.

“Las cuestiones de la sociedad civil deben resolverse dentro de la misma mediantes mecanismos contractuales, siendo el Gobierno nacional el última ratio”, sostuvo.

Entre la amplia oferta de oradores, el Congreso de Economía tuvo lugar para una reunión especial enter Federico Rabino de Paraguay y Marcelo Crovato de Venezuela, quienes hablaron acerca de sus respectivas organizaciones, Institución Fernando de la Mora y Asociación para la Justicia.

Mas tarde, se concretó la presentación de Enrique Esteban Alduino, director de la Fundación Club de la Libertad, quien disertó acerca de “La Inmoralidad de las Políticas Públicas”.

Luego fue el turno de Agustín Etchebarne de la FundaciónLibertad y Progreso, quien dió una charla magistral acerca del progreso tecnológico. De particular interés resultó la revisión que hizo acerca de ciertos paradigmas marxistas, en particular los de la producción y la teoría de la explotación.

También el ex ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres, disertó. Lo propio hicieronGabriela Alejandra Gauna, Mariela Soledad Dolce y el minisro del Superior Tribunal, Alejandro Alberto Chain.

Uno de los últimos paneles fue “La opinión de las organizaciones empresarias” liderada por Gustavo José Ingaramo, presidente de Fecorr, junto a Andrés Irigoyen, presidente de la Unión Industrial del Chaco, y Jorge Francisco Gómez, del Polo IT Corrientes.

Así concluyó el V Congreso de Economía Regional, que alista una nueva edición para el próximo año.