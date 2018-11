Se programaron pocos viajes en este fin de semana, pero hay perspectivas para el verano

El único fin de semana largo de noviembre no tuvo el efecto esperado en las agencias de turismo de la ciudad, dado que sólo algunas programaron viajes cortos. Sin embargo, la mayoría de las operadoras comenzó a ofrecer diversas propuestas de paquetes, de cara a las vacaciones de verano y crecen las expectativas.

Al respecto, la referente de la Asociación Correntina de Agencias de Viajes y Turismo, María del Carmen Chico, expresó a El Litoral: “Desde mi agencia teníamos un viaje programado para Las Termas, un lugar económico por su cercanía y que se reservó con mucho tiempo de anticipación por lo que la mayoría pagó en cuotas. Pero en general, en este mes, la mayoría de las agencias no proyectó grandes viajes porque estamos en un contexto muy complicado y nos encontramos con un cliente que todavía está ahorrando para el verano”.

Desde otra empresa del rubro, en tanto, Marcos señaló: “Tendremos salidas recién a partir de enero. Tanto las consultas como las reservas son muy bajas, esperamos que la demanda se active en los próximos días”.

En este contexto, desde otra agencia de turismo señalaron que, tras la inestabilidad cambiaria, recién en este mes comenzaron a presentar las propuestas para las vacaciones de verano. “Nosotros no tenemos viajes previstos para el fin de semana. Ahora estamos presentando los paquetes a Brasil, y ya recibimos varias consultas. Este año nos demoramos un poco en lanzar las propuestas porque tuvimos que esperar a que los precios se estabilicen”, señaló Jorge Aguirre desde una agencia local.

En síntesis, las agencias consultadas coincidieron en afirmar que los fines de semana largos del 2018 se caracterizaron por escapadas a zonas cercanas, los denominados “viajes gasoleros”. Sólo algunas empresas programaron viajes cortos. De todos modos, con altas expectativas, ofrecen diversas propuestas con destinos nacionales, regionales e internacionales.