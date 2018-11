Sin colectivos, usuarios molestos apelaron al remis y hubo denuncias de cobro indebido

En otra jornada en la que sólo circularon dos líneas de colectivos en la ciudad, los usuarios volvieron a verse seriamente afectados. Miles de pasajeros debieron encontrar ayer alguna alternativa para trasladarse hasta sus lugares de trabajo, la escuela o a realizar otro tipo de trámites impostergables.

Lo cierto es que la falta de servicio de transporte público despertó nuevamente el enojo y algunos de los históricos reclamos que se sostienen hace tiempo. El Litoral dialogó con varias personas en distintas paradas céntricas y el descontento fue generalizado.

Entre las opciones utilizadas ayer se destaca el uso de los ramales del 110 y 101 al menos hasta algún lugar cercano para luego hallar otra alternativa. “Voy a subir al que está andando, me bajo lo más cerca posible y después tomo un remis”, comentó una señora, con la que coincidieron varios.

Consultados por este matutino, estudiantes de escuelas secundarias que se encontraban en plaza Vera señalaron que “me viene a buscar un familiar en vehículo”, mientras que otro contó que “mi mamá me dio dinero para que vuelva en remis”.

Además, en la zona céntrica pudo observarse ayer la presencia de muchas personas en bicicleta, también una opción válida y más económica para llegar a destino.

En la zona del puerto se acumuló por momentos una importante cantidad de usuarios que esperaban el Chaco-Corrientes. Con sólo la empresa Ataco Norte brindando el servicio, la espera fue superior a la habitual. Más allá de esto, pasajeros opinaron que las demoras se dan siempre y que hoy sólo era “un poco más”.

La situación del paro despertó, más que nada, críticas a las empresas en general sobre el servicio que brindan habitualmente. La frecuencia, el precio del boleto y otras cuestiones como la falta de garitas fueron algunos de los puntos más repetidos ayer.

En cuanto a la medida de los trabajadores, varios opinaron que el reclamo es justo, aunque lamentaron que los usuarios sean los más afectados. A través de las redes sociales, durante toda la jornada fueron muy comentadas las novedades que iban surgiendo, también con enojos y pedidos de mejoras.

Remises

El servicio de remises se convirtió en una de las opciones para trasladarse ayer en la ciudad y se detectaron algunas irregularidades que fueron denunciadas por los mismos usuarios. Según señalaron, algunos subían a varias personas y cobraban un monto fijo a cada uno.

De acuerdo a lo comentado, los trabajadores del volante cobraban entre $130 y $150 a cada pasajero para distancias no tan alejadas de la zona del microcentro.

Tras detectarse este tipo de mecanismos, desde la Asociación de Remiseros de Corrientes pidieron a las personas que anoten la empresa y el número de móvil para que puedan tomarse medidas, ya que se trata de una situación que no corresponde.

En el mismo sentido, desde el Municipio instaron a denunciar a los remiseros que realicen este tipo de cobros indebidos, buscando evitar que los usuarios paguen montos elevados que no se ajustan al cuadro tarifario vigente.