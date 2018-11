Un juez restaura temporalmente la acreditación del periodista de CNN

A Donald Trump no le ha salido bien la jugada contra el periodista de CNN Jim Acosta. Después de que la Casa Blanca le retirara la semana pasada la acreditación permanente al reportero acusándolo de "poner sus manos" sobre una becaria en una tensa conferencia de prensa, primero los medios, y ahora el ámbito legal, le han dado la espalda al mandatario. El juez Timothy Kelly, nombrado por Trump el año pasado, emitió una orden temporal que exige que la Casa Blanca restablezca el acceso de Acosta hasta que se realice una audiencia completa sobre el caso. La secretaría de la presidencia confirmó que acatarán el dictamen, pero que establecerán nuevas reglas para las ruedas de prensa. CNN interpuso una demanda contra el republicano y otros cinco miembros de su equipo por considerar “injusta” la sanción.

La decisión del juez es el primer paso para una posible derrota en la cruzada de Trump contra la prensa, a la que denomina “el enemigo del pueblo”. El republicano defendió este viernes en un acto sobre ciberseguridad la importancia de la libertad de prensa, pero sostuvo que "hay que actuar con respeto". A su vez, aprovechó la oportunidad para amenazar a quienes no cumplan con el protocolo: "Si no escuchan las reglas y regulaciones, volveremos a la corte y ganaremos". CNN agradeció el resultado y a los que los que apoyaron "una prensa libre, fuerte e independiente". "Esperamos una resolución completa en los próximos días".

El fallo de Kelly es un espaldarazo a la demanda interpuesta esta semana por CNN y Acosta contra el mandatario y otros cinco miembros de su equipo, alegando que el veto violaba dos enmiendas constitucionales, entre ellas la que consagra la libertad de prensa. Kelly dijo que la Casa Blanca negó el derecho de Acosta al debido proceso al suspender su credencial sin previo aviso, como obliga la ley. La Administración restablecerá el pase y agregó que desarrollarán reglas y procesos para garantizar conferencias de prensa "justas y ordenadas" en el futuro. "Debe haber decoro en la Casa Blanca", rezaba el comunicado.

Fox News, la cadena de televisión favorita del presidente estadounidense, y The Wall Street Journal, ambos medios propiedad de News Corp, apoyaron la demanda contra la Casa Blanca. El dictamen de Kelly tiene efecto inmediato. Ahora Acosta tiene la oportunidad de persuadir a la Administración para que le devuelvan la credencial permanente. El litigio se encuentra en sus primeras etapas y un juicio podría durar meses.