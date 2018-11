Boca Unidos busca acercarse a la clasificación frente a Sarmiento

Con el objetivo de dar un paso gigante a la clasificación, Boca Unidos recibirá esta tarde a Sarmiento de Resistencia. El partido entre el puntero de la zona 4 y su inmediato escolta, corresponde a la decimocuarta fecha 14 del Torneo Federal A, se jugará desde las 19 en el estadio aurirrojo, con arbitraje de Federico Guaymas Tornero.

Luego de dos empates consecutivos frente a San Jorge de Tucumán y Juventud Antoniana de Salta, el equipo correntino buscará regresar a la victoria en el certamen.

La igualdad del domingo pasado en tierras salteñas trajo complicaciones al cuerpo técnico encabezado por Carlos Mayor, quien deberá realizar tres modificaciones en el equipo, una por cada línea.

La expulsión de Rolando Ricardone por doble amonestación le permitirá al correntino Ariel Morales volver desde el inicio a la formación principal.

En la mitad de la cancha, reaparecerá Martín Fabro, que fue preservado ante Antoniana e ingresó en el segundo tiempo. El ex Independiente y Brown de Adrogué, una de las figuras del equipo, ocupará el lugar de Matías Espíndola, quien quedó descartado a raíz de una distensión muscular.

En tanto que en la delantera, Julio Cáceres hará por primera vez desde el inicio de un partido dupla de ataque junto con Cristian Núñez. El ex Sarmiento ingresará en lugar de Nicolás Ledesma, quien sufre una distensión en los ligamentos de la rodilla derecha.

Si Boca Unidos logra el triunfo se asegurará finalizar entre los cuatro mejores de la zona 4, siempre y cuando San Jorge no gane en Misiones frente a Crucero del Norte (ver recuadro), para poder así conseguir anticipadamente la clasificación a uno de los octogonales de la segunda fase que se jugarán el año que viene.

Enfrente estará Sarmiento, que tras un comienzo irregular por su participación paralela en Copa Argentina, ya recuperó el terreno perdido.

En el equipo dirigido por Raúl Valdéz, Federico León ocupará la posición de primer zaguero en lugar del lesionado Brian Berlo, mientras que Luis Silba ocupará un lugar entre los suplentes.