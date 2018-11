Cambá Cuá eliminó a Defensores y ya está entre los cuatro mejores

Víctor Sugastti

En cancha de Ferroviario, Cambá Cuá se impuso ayer sobre Defensores de San Roque por 2 a 0 en el partido revancha correspondiente a una de las llaves de cuartos de final del Torneo Provincial de Clubes de Primera División Francisco Puyol organizado por la Federación Correntina de Fútbol (Fecof).

El delantero Guillermo Barreto y el mediocampista César Solís marcaron los goles que clasificaron al Rojo a semifinales. Durante el duelo de ida, jugado en San Roque empataron 0 a 0.

Recién en el segundo tiempo y casi sobre el final, el capitalino logró imponer condiciones y convertir los dos goles que le dieron la clasificación.

Una buena concurrencia se dio cita en el estadio verdolaga para ver un partido muy disputado, en el que nadie regaló nada y los dos tuvieron en sus filas a destacados protagonistas.

En Defensores, sin dudas, Matías Pereira, su arquero, fue el gran responsable de que las cifras no fueran mayores. Salvó dos o tres acciones que en la jerga futbolística son goles hechos. En Cambá Cuá, su colega Cristhian Lator no desentonó cuando fue llamado a intervenir y lo hizo con mucha solvencia, en una defensa expeditiva y que prácticamente no tuvo fisuras. Pero las mayores felicitaciones se las llevó el paraguayo Guillermo Barreto. En todo el partido arrastró marcas, por potencia le ganó a los defensores, que terminaron cometiendo varias infracciones.

El entrenador Rojo, Walter Zacarías, evidentemente los tenía estudiados a Nicolás Proz y a Franco Aguirre Gómez, los delanteros de San Roque provenientes de Boca Unidos, a quienes prácticamente maniataron de principio a fin del juego revancha.

El lateral cambacuacero Jorge Almirón casi no subió al ataque, como es su costumbre, porque estaba con la custodia de Aguirre Gómez, quien casi sobre el final logró escaparse en un par de ocasiones, aunque no trajo mayores inconvenientes.

Cambá Cuá, con una línea de cuatro hombres en defensa y cuatro en el mediocampo, con Adrián Acevedo y Barreto como puntas de lanza, salió a buscar el partido y la clasificación.

Muy pronto vinieron las emociones en el juego, ya que a los 7 minutos Lator desvió al tiro de esquina un potente remate de Alexis Estigarribia, que parecía tener destino de red. Luego, a los 14, Enzo Quevedo tomó un rebote, disparó con la zurda, pero Pereira empezó a ser la gran figura que resultó a lo largo del partido.

El partido avanzó con mucha paridad y cerca del entretiempo llegaron nuevas emociones, ya que a los 41 minutos, tras varios rebotes y un centro atrás de Barreto, su colega, Acevedo, recibió la pelota libre de marcas, se tomó un segundo para darse vuelta y le permitió a Pereira recuperarse para de forma espectacular y desviar su remate, cuando ya varios en las tribunas gritaban gol. Pero contestó Defensores cuando al minuto, luego de una gran jugada de Aguirre Gómez, que Estigarribia casi convirtió, despejó a tiempo Montiel de cabeza y completó Hugo Herrera al rechazar lejos.

En el segundo tiempo, el juego siguió intenso y ya a los 5 minutos Solís, al parecer sorprendido por la rapidez de la jugada, quedó solo con todo el arco a su disposición, y otra vez Pereira mostró capacidad de reacción para mantener el cero en la valla. Tras cartón, el elenco sanroqueño tuvo un avance similar, cuando Lator le tapó, con sus manos, un remate a quemarropa de Proz.

A los 20 minutos, el árbitro Julio Enrique no hizo caso al reclamo del local cuando el balón dio en la mano de Franco Lagioia, luego de una media vuelta en el área de Barreto.

Nuevamente Pereira se mostró infranqueable tras un centro desde la izquierda de Quevedo, cuando Barreto conectó de cabeza y, otra vez, el arquero en notable reacción despejó al tiro de esquina.

Hasta que por fin, y luego de tanto buscarlo, Cambá Cuá tuvo su premio: llegó un nuevo centro desde la izquierda de Quevedo y otra vez Barreto le ganó a sus rivales, pero le cambió el palo al arquero y así marcó un inatajable golazo a los 30 minutos.

De allí en más se cayó Defensores y, a los pocos minutos, Solís capturó un rebote en el área sanroqueña y con un disparo cruzado puso cifras definitivas para coronar la clasificación del Rojo a semifinales.