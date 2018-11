Colectivos: se agrava el conflicto entre choferes y la firma por daños a las unidades

El conflicto entre los choferes y la empresa Ersa en las últimas horas se agudizó, ante la determinación de la firma de retomar la prestación del servicio a pesar de la medida de fuerza. Desde el sector empresarial sostienen que apuestan al diálogo y a la prestación del servicio, mientras que los trabajadores insisten con sus reclamos, pero aclaran que no son responsables de los daños que sufrieron algunas unidades que comenzaron a circular ayer.

El martes se llevará a cabo una nueva reunión en la Secretaría de Trabajo en busca de una conciliación, pero desde el sector de los choferes autoconvocados sostuvieron que son ellos los que concurrirán, dado la falta de representación gremial del secretario general actual.

Durante la jornada de ayer, donde se pretendió restablecer el servicio de transporte, algunos incidentes lo dificultaron. El Litoral consultó al gerente de Ersa, Javier Harfuch quien dijo que “los problemas continúan, pero no podemos dejar de prestar el servicio, por lo que hemos dispuesto que las unidades retomen sus recorridos con parte del personal que entendió que esta no es la manera de reclamar y decidieron volver”.

Pero ante algunas versiones y audios que circularon por las redes sociales sobre choferes sin carnet y que pertenecían al servicio de larga distancia dijo que “al frente de las unidades están los mismos choferes que prestan el servicio urbano, como así también los que resultaron de un proceso de selección que veníamos realizando” y agregó “pero esto no corresponde a la última convocatoria, sino a un proceso anterior, ya que para que puedan trabajar deben reunir una serie de requisitos, con exámenes que implica además la presentación de varias documentaciones que los habilita a conducir”.

En tanto los choferes autoconvocados, durante la visita que realizó ayer El Litoral, indicaron que “todos los que brindamos el servicio urbano estamos acá, nuestros compañeros de larga distancia nos piden que los ayudemos, porque los están obligando a presentarse, a pesar de que recién llegaron de viaje”.

“Pedimos a la Municipalidad que para seguridad de los usuarios, soliciten el carnet habilitante a los que se encuentran manejando los coches, están yendo a toda velocidad no saben lo que es manejar en la ciudad, son los propios mecánicos de la empresa, incluso incorporaron remiseros para que manejen es un peligro”, indicaron los trabajadores.

Incidentes

Ante la pretensión de brindar el servicio, que implicó personal diferente al que se encuentra autoconvocado en el ingreso a la firma, se registraron algunas unidades que fueron atacadas con piedras, por lo que tuvieron que regresar a los galpones ante los daños sufridos y en relación a esto Harfuch dijo que “estamos muy preocupados, sacamos dos coches y los rompen, vuelven al galpón y sacamos dos más y otra vez los vuelven a romper tenemos 7 unidades ya rotas. Los incidentes se están produciendo en todos lados e incluso recibimos amenazas verbales y después rompen los vidrios”.

“Los problemas se presentaron en todo lados, en el barrio Doctor Montaña, en la zona de Ibera y Sarmiento, en 3 de Abril y España, y otras zonas más pero ya rompieron 7 unidades”, detalló.

El vocero de Ersa también comentó que “las unidades de Miramar que no se sumaron a las medida de fuerza y las que pertenecen al sistema de emergencia que montó la Municipalidad también sufrieron daños”.

Ante los ataques, desde la firma y el Municipio solicitaron al Ministerio de Seguridad de la Provincia que disponga una custodia por cada unidad de transporte para garantizar la protección de las personas, tanto trabajadores como usuarios del servicio.

En este sentido, los choferes nucleados en la entrada de la firma donde recibieron el apoyo de algunos vecinos, como así también de algunas agrupaciones sociales dijeron que “nuestra medida de fuerza es estar acá, reclamando lo nuestro, el dinero que nos deben. Nosotros no estamos rompiendo ningún unidad, salen sin problemas, no agredimos ni amenazamos a nadie. La intención es perjudicarnos nosotros no somos, es gente del gremio que no nos representa, que no cumple con lo normativo para seguir estando en ese lugar, ellos están embarrando la cancha”.

“Nosotros no tenemos miedo a los despidos, estamos en nuestro derecho y los estamos haciendo valer a pesar de todo y acá nos vamos a quedar hasta que cumplan con nuestro pago”.

Según los datos recabados por El Litoral la suma adeudada ascendería a los $15.000. Además desde el sector también denunciaron algunas irregularidades en cuanto a la cantidad de personal que está en negro, como los montos que figuran en los recibos de sueldo y los que perciben en realidad.

Conciliación Obligatoria

En cuanto a una posible solución Harfuch dijo que “esperamos que estos muchachos entren en razón y podamos avanzar en las mesa de diálogo el martes por la mañana en la Secretaría de Trabajo y se pueda prestar el servicio”.

“Debemos llegar a un acuerdo, pero no podemos permitir que el servicio siga frenado”, agregó.

Mientras que desde el sector de los trabajadores indicaron que concurrirán ellos a la audiencia, ya que no reconocen a las autoridades actuales del gremio como tal, para lograr que se les pague los conceptos adeudados.

Por último y en cuanto a la posibilidad de que se le revoque la concesión del servicio a la firma dado los presentes acontecimientos, Harfuch dijo que “hemos recibido importantes intimaciones lo que es algo grave y además como consecuencia de estos días sin servicios vamos a tener que pagar elevadas multas”.