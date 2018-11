Diabetes y nutrición placentera es posible

Por Narella Antonina Colussi

Colaboración Especial

El 14 de noviembre se celebró en todo el mundo el Día Mundial de la Diabetes. El evento se creó en el año 1991 por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) como estrategia para aumentar la concienciación global sobre la enfermedad frente al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo.

El propósito de la conmemoración es dar a conocer las causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a la patología. Esta fecha tan particular nos recuerda que la incidencia de esta grave afección se halla en aumento y continuará esta tendencia a no ser que emprendamos acciones desde ahora para prevenir este enorme crecimiento. Por ello, se llevan a cabo una gran variedad de actividades en todo el mundo, difusión en medios de comunicación, actividades deportivas, actividades de educación alimentaria y campañas informativas.

¿Por qué el círculo azul invade las redes sociales?

La difusión de círculos azules en fotos a través de las redes sociales, páginas de internet, diarios y revistas se debe a que es el logotipo del Día Mundial de la Diabetes, su significado radica en el hecho de que en muchas culturas el círculo simboliza la vida y la salud y el color azul representa el cielo que une a todas las naciones, por ello el círculo azul simboliza la unidad de la comunidad internacional de la diabetes en respuesta a la pandemia de la enfermedad.

¿De qué hablamos cuando hablamos de Diabetes?

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica que se desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir suficiente cantidad de insulina o de utilizarla con eficacia, actualmente la clasificación de la diabetes está siendo debatida, sin embargo podemos nombrar a los tres tipos clásicamente abordados: diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y diabetes mellitus gestacional.

La insulina es una hormona que se fabrica en el páncreas y que permite que la glucosa (azúcar) de los alimentos pase a las células del organismo, en donde se convierte en energía para que funcionen los músculos y los tejidos. Como resultado, una persona con diabetes no absorbe la glucosa adecuadamente, de modo que ésta queda circulando en la sangre dañando los tejidos con el paso del tiempo, se evidencia generalmente ante un laboratorio de glucemia donde los valores superan los 110 mg/dl pudiendo o no estar acompañado de los siguientes síntomas: sed aumentada, hambre insaciable, aumento significativo de las ganas de orinar, pérdida de peso involuntaria. La enfermedad si no es tratada adecuadamente provoca el deterioro voraz de la salud, por ello es importante que quienes la padecen asuman con responsabilidad el cuidado de sus hábitos alimentarios y de estilo de vida.

Rol de la nutrición en la prevención de la Diabetes tipo 2

Este tipo de diabetes es la que tiene lugar en el adulto a causa del sobrepeso u obesidad, sedentarismo, malos hábitos alimentarios y factores genéticos. En su desarrollo la nutrición juega un rol vital, dado que según las estadísticas aquellos individuos que logran reducir de peso, mantener una alimentación saludable y un estilo de vida activo disminuyen el riesgo de padecerla o mejoran su estado de salud si ya la padecen.

Diabetes y nutrición placentera

Es común en la sociedad y en las personas que padecen diabetes pensar que a partir de su diagnóstico la alimentación nunca más será placentera o “rica”, que estarán condenados al displacer y a sentir el sin sabor de los alimentos.

Sin embargo, el cambio de paradigmas de la Nutrición en los últimos años ha demostrado que ello no tiene por qué ser así. El cambio de hábitos dietéticos y de estilo de vida deben ser positivos y agradables para lograr que sean sustentables a lo largo del tiempo, por ello con la educación nutricional pertinente la persona no solo podrá consumir aquellos alimentos que le gusta sino también sabrá cocinarlos de una manera saludable y consumirlo en porciones y frecuencias apropiadas.