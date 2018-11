Dybala: “Queremos que siga Scaloni”

El delantero cordobés Paulo Dybala, de buena actuación con la camiseta del seleccionado argentino en el triunfo conseguido el viernes sobre México por 2-0, se mostró a favor de la continuidad del DT interino Lionel Scaloni para el año próximo.

“Obviamente que queremos que siga Scaloni. Está trabajando muy bien y nos gustaría que siga, pero no es una decisión nuestra”, comentó el delantero de 25 años, surgido de Instituto de Córdoba y actual figura de la Juventus, en Italia.

“Se formó un grupo muy lindo donde todos tiramos para adelante y creo que con la ayuda de Scaloni, un DT que nos da mucha libertad, podemos seguir de esta manera”, añadió en rueda de prensa el delantero, quien antes de jugar en la “Juve” descolló en otro equipo italiano, el Palermo.

En cuanto a su rendimiento ante los mexicanos, Dybala se mostró conforme con el nivel que mostró aunque admitió que le hubiera gustado anotar un gol, algo que no se le dio nunca en los 17 partidos en que lució la camiseta “albiceleste”.

“Me voy contento por haber asistido a un compañero y si bien no estoy intranquilo por no poder hacer gol, me hubiera gustado anotar, más siendo delantero”, concluyó Dybala, ya entrada la noche en el estadio cordobés Mario Alberto Kempes, que tantas veces lo vio destacarse con la camiseta de Instituto.