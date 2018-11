El deseo de Cunha para el partido: “Ojalá hagamos un buen trabajo”

El árbitro uruguayo Andrés Cunha deseó ayer hacer “un buen trabajo” junto a su equipo de asistentes en la final revancha de la Copa Libertadores, que River Plate y Boca Juniors jugarán el sábado próximo en el estadio Monumental.

El referí, que por normativa de la Conmebol tiene prohibido hacer declaraciones públicas, mantuvo el viernes un diálogo informal con el periodista uruguayo Jonathan Pinasco, quien lo reflejó en su cuenta de Twitter junto a una foto en el estadio Charrúa donde anoche Uruguay jugó un partido por el Mundial Sub 17 femenino.

“Estoy muy contento de haber sido elegido, recibo muchos saludos y felicitaciones”, comentó Cunha, cuya designación no cayó del todo bien en Boca por los antecedentes recientes a favor de River.

El uruguayo dirigió la semifinal revancha que el “Millonario” le ganó a Gremio en Porto Alegre y cobró a expensas del VAR el penal decisivo para la clasificación, cuya jugada previa no había sido reclamada por los jugadores argentinos.

Además, en el 1-1 parcial de River, no observó que hubo mano del colombiano Rafael Santos Borré, aunque esa infracción fue captada por las cámaras de la televisión brasileña y no por la transmisión oficial, que le provee las imágenes al sistema de videoarbitraje.