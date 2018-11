El endeudamiento será eje de debate en el presupuesto

En su artículo 7, el proyecto de Presupuesto Municipal 2019, que ingresó la semana pasada al Concejo Deliberante, autoriza al Ejecutivo Municipal la toma de crédito por $350 millones. Los fondos se destinarán a obra pública y a la Caja Municipal. Para la oposición resta más información; en tanto, para el oficialismo, se mantiene el equilibrio fiscal.

El proyecto ingresó en medio de una sesión agitada, cuando el oficialismo aprobó la primera lectura del aumento del boleto de colectivo, el pasado jueves. El Presupuesto municipal se suma a un paquete de leyes de impacto económico que genera debate en la ciudad, entre ellos, la Tarifaria 2019.

“Vamos a esperar a ver qué plantea el interbloque ECO+Cambiemos sobre el tratamiento que se le dará”, indicó a El Litoral el concejal por el PJ, Ataliva Laprovitta, sobre su análisis. Sin embargo, el integrante de la comisión de Presupuesto del Concejo Deliberante manifestó sus reparos en torno al pedido de crédito.

“El proyecto pide la autorización de $350 millones y para eso se requiere de los dos tercios del cuerpo. En sí mismo no tiene fundamentos para el uso”, indicó el ex presidente del Concejo Deliberante. “Es una autorización general para la emisión de bonos y de largo plazo, pero no se especifica ningún tipo de condiciones, ni de pautas”, señaló. No obstante, indicó que se mencionan obras públicas, como el plan urbanístico Santa Catalina, pero el expediente no brinda mayores detalles de las obras específicas.

El artículo autoriza al Ejecutivo a implementar un programa de financiamiento de mediano plazo como deuda interna y/o externa, a través de la realización de operaciones de crédito público, por un valor nominal que, en circulación en cualquier momento, no supere los $350 millones. Esto, mediante la emisión de títulos de deuda, bonos, empréstitos, operaciones de leasing para la compra de vehículos o maquinaria y/o cualquier otro instrumento financiero habitualmente utilizado en el mercado, con un plazo mínimo de amortización de seis meses desde su emisión.

Estos recursos, según expresa el documento al cual accedió El Litoral, serán “destinados a las obras de infraestructura en el desarrollo urbanístico Santa Catalina, el parque industrial, obras de infraestructura vial, otras obras de infraestructura prioritarias de la ciudad y la provisión de una flota de maquinaria y vehículos propios para la consecución de tales fines y la prestación de servicios a la ciudadanía”. En tanto, se podrá destinar hasta $100 millones a la Caja Municipal de Préstamos.

El proyecto, además, autoriza a la Municipalidad a realizar acuerdos con la Provincia y con la Nación para el refinanciamiento de pasivos. Y, de esta manera, mejorar el perfil crediticio. Ingresos de Rentas y de coparticipación se colocarán como garantía, entre otros avales.

Por su parte, Laprovitta manifestó que para la emisión de deuda “la Carta Orgánica es muy clara y establece la convocatoria a audiencia pública”. Instancia que por el momento no se difundió. Vale recordar que el año pasado, parte de la oposición realizó el mismo cuestionamiento. En la sesión en la cual se aprobó el Presupuesto 2018, los concejales que apoyaron la iniciativa indicaron que avanzarían con una audiencia pública en el caso de solicitar el crédito. Sin embargo, no se efectivizó este instrumento, según informó a la prensa la semana pasada el secretario de Hacienda de la Municipalidad, Guillermo Corrales.

Laprovitta, por su parte, insistió con la necesidad de una audiencia pública y recordó que el año pasado no acompañó el Presupuesto 2018 por esta causa. El titular de Economía de la capital provincial explicó que sólo se contemplan excepciones como el caso de la emisión de letras, pero los instrumentos contemplados en el expediente son bonos.

“Es un punto que va a causar algún tipo de rispidez porque nuevamente quieren endeudar al Municipio y es algo que tenemos que analizar cuidadosamente”, expresó a El Litoral la concejal Magda Duartes, respecto del empréstito de $350 millones contemplados en el expediente.

La edil, además, explicó que uno de los mayores reparos que mantiene la oposición es la ausencia de informes sobre ejecución presupuestaria en 2018. “En un año de gestión de Eduardo Tassano, no se ha enviado ningún informe”, expresó la concejal del peronismo. “Esperemos que cumplan con las premisas de transparencia y diálogo y presenten los informes. El secretario de Hacienda se comprometió a enviarlos”, indicó. Esto en relación con la reunión que mantuvieron el martes los ediles con el funcionario municipal en el marco de debate de la Tarifaria 2019.

Por su parte, Laprovitta explicó que, si bien está previsto un aumento promedio, según el oficialismo, del 40 por ciento en la tarifaria, “las proyecciones de recaudación propia del Municipio en el presupuesto es del 17 por ciento”. Para el edil este no es un punto que queda claro.

El Presupuesto de Gastos y proyección de recursos para el Ejercicio 2019 es de $4.166.939.311,40. “Las prioridades de las políticas públicas contenidas en el proyecto de presupuesto se basan en los lineamientos impartidos por el intendente Eduardo Tassano, fundamentalmente en lo que hace al ritmo de realizaciones, y a la transparencia en el manejo de las cuentas municipales”, había expresado el secretario de Hacienda de la Municipalidad, tras la presentación de la propuesta.

Con este proyecto se anuncia un “equilibrio en las cuentas públicas”. Una importante inversión será en obras públicas, con un gasto de $314 millones; y en boleto estudiantil gratuito con $56 millones, según in