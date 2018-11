El Instituto Río Paraná inició acciones legales tras declaración de caducidad

El Instituto Río Paraná se encuentra en medio de una situación controversial ya que, luego de que la dirección general de Enseñanza Privada del Ministerio de Educación comunicara en redes sociales la caducidad de sus niveles educativos, los propietarios del establecimiento expresaron a El Litoral que los procesos todavía no finalizaron porque iniciaron “acciones legales por inconstitucionalidad del procedimiento” y señalaron los motivos por los cuales todavía no cierran.

Desde el Ministerio de Educación expresaron en un comunicado que por una disposición se estableció la “caducidad de la incorporación a la enseñanza privada, a partir del ciclo lectivo 2018”.

Como contraparte, la directora del Instituto Río Paraná, Verónica Rabadán manifestó a El Litoral: “Me parece importante brindar mi versión para refutar algunas cuestiones que no se explican en el comunicado del Ministerio de Educación y se prestan a confusión. En primer lugar, ellos hicieron pública la ‘caducidad’, pero no informan que la instancia legal no culminó porque, si bien se presentó un amparo que fue rechazado, nosotros hemos iniciado acciones legales por inconstitucionalidad del procedimiento en el Juzgado Sentencioso Administrativo Nº 1. Por ese motivo, haciendo uso pleno de sus derechos constitucionales, podemos seguir brindando los servicios educativos”.

En otras palabras, mencionó que si bien se declaró la caducidad, en la misma “no se siguieron los procedimientos administrativos correspondientes. Ni se cumplió con lo establecido en la Ley de Educación Privada 3582/80”, remarcó.

En segundo lugar, desde Educación Privada comentaron a este medio que el motivo principal de la inhabilitación fue la falta del aval de Infraestructura Escolar. Sobre este punto, Verónica Rabadán, dijo: “Infraestructura hace dos años nos señaló algunos cambios que debíamos hacer, se realizaron las correcciones y ese expediente continúa en trámite. Ellos formalmente no nos brindaron ninguna respuesta”.

Un tercer punto, que fue objetado por la docente, tiene que ver con la suspensión de todas las actividades, y la directora asegura que las puertas siguen abiertas en lo que respecta a capacitaciones. "Aclaramos que la caducidad no alcanza a las capacitaciones, las cuales están autorizadas a ser dictadas sin ningún tipo de problema jurídico. Para los que desconocen la gestión privada, las instituciones que dictan capacitaciones deben tener la autorización de la dirección general de Enseñanza Privada (Digep).

En el caso del Instituto Río Paraná, se encuentra registrada y reconocida como ‘organismo oficial’ en Digep como institución de educación para-sistemática EP 86”.

En cuarto lugar, en su descargo Verónica Rabadán indicó que “no es verdad cuando afirman que no autorizamos el cambio de colegio de algunos alumnos. Contamos con una lista de quienes solicitaron dicho pase y no comenzaron su ciclo lectivo en marzo, sino que fueron a otra escuela”.

Para cerrar, señaló que la institución continuará funcionando hasta tanto no obtengan una respuesta formal por parte de la Justicia. “Seguiremos con puertas abiertas, contamos con la habilitación municipal, los documentos de las correcciones edilicias están en Infraestructura, y tenemos la garantía de la Digep. Sería importante que el Ministerio de Educación también exponga los verdaderos motivos de la cesación”, sintetizó la directora del Instituto. Además, presentó una serie de documentaciones para avalar sus expresiones.