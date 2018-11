Entre la incertidumbre y el malestar, usuarios reclaman soluciones urgentes

Ante el servicio de emergencia y la circulación de algunas unidades de la empresa Ersa, los usuarios reclaman soluciones urgentes por los múltiples inconvenientes y los gastos extra que provoca la situación actual en materia de transporte.

En horas de la tarde de ayer, El Litoral recorrió algunas paradas de colectivos y dialogó con algunos usuarios, que en su mayoría aguardaban las unidades hacía más de media hora.

“Vivo en el Pío X, por mi trabajo tuve que venir al centro. Salí una hora antes de mi casa, subí al 110, me bajé en Maipú y ahí tomé otro colectivo que me trajo al centro. Y ahora estoy esperando mi cole, porque vi algunos que están circulando”, comentó a El Litoral, una usuaria del 104 A.

“Un remís hasta mi casa sale $140 y no tengo, vine caminando y ahora estoy esperando un colectivo porque vi que andaban algunos. Encima debemos parar a cada colectivo y preguntarle a dónde van, es un lío”, relató otra pasajera.

En tanto, un abuelo que también aguardaba una unidad dijo a El Litoral que “vivo en las Mil Viviendas y ya vine en remís que me salió $150 y no puedo volver a pagar lo mismo para volver. Deben solucionar el problema y listo”.