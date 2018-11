Esperan tratamiento en comisiones del proyecto “antidespidos” en la Comuna

La concejal Madga Duartes indicó que están a la espera del tratamiento en la comisión de Trabajo del Concejo Deliberante, del proyecto de ordenanza que declare nula la resolución del Ejecutivo Municipal, que considera “lesiva” las resoluciones de designación de los trabajadores comunales, durante la administración del peronista Fabián Ríos.

“La comisión fue convocada para el martes pasado, pero con la visita del secretario de Hacienda, Guillermo Corrales, se pospuso pero aún no se ha convocado para este martes”, manifestó la edil a El Litoral. “De todas formas, seguimos asesorando a los trabajadores que han recibido las notificaciones para que presenten el recurso de revocatoria”, indicó respecto de las notificaciones que se remitieron a los trabajadores del Ejecutivo Municipal.

La semana pasada, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2, a cargo de la doctora María Belén Güemes, resolvió no hacer lugar a la medida cautelar presentada por el Municipio de Corrientes, respecto a los pases a planta permanente de cuatro trabajadores del Concejo Deliberante.

Una decisión que confirma que los agentes del Legislativo comunal continuarán cumpliendo sus funciones y cobrando sus salarios hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, que tiene que ver con el planteo de “lesividad” de las resoluciones que formalizaron el pase a planta durante la última etapa de la gestión de Ríos.

En el expediente se señala que la Municipalidad de Corrientes solicitó una medida cautelar para que se suspendan cuatro resoluciones dictadas por el ex presidente del Concejo Deliberante “por las cuales se dispuso el pase a planta permanente de agentes municipales”, que habría sido “sin haber cumplido los requerimientos previstos en las normas vigentes y sin la debida previsión presupuestaria”, según expresaron desde la presidencia del cuerpo.

El rechazo de la resolución se toma “sin perjuicio de lo que pueda surgir en el marco del proceso principal”, según expresa el expe