Fabro: “Va a ser un partido muy táctico, palo por palo”

El mediocampista ofensivo de Boca Unidos, Martín Fabro, regresará esta tarde al equipo titular, luego de haber sido preservado el domingo pasado en Salta, donde fue al banco de suplentes, para ingresar en el segundo tiempo.

Fabro, quien sustituirá al lesionado Matías Espíndola, dijo que hoy “chocarán los dos mejores equipos de la zona”, agregando que el rival “sabe a lo qué juega”, por lo que considera que el partido “va a ser muy táctico, como lo fue allá (por la primera rueda, en Resistencia), palo por palo”.

En declaraciones a La Red Deportiva (107.1 Mhz) el futbolista señalo: “Somos un equipo que sale a buscar el partido y que juega con la pelota. No sé si podemos especular, apostamos a nuestro juego y después al rival. Va a ser un partido trabado, pero yo quiero ganar y pelear el primer puesto”.

No obstante, indicó que “tenemos que tomar los recaudos necesarios, como con todos los equipos. Ellos atacan mucho por afuera y hay que estar atentos, aparte todos los rivales ya nos conocemos”.

En lo que va de la segunda rueda, Boca Unidos consiguió un triunfo, dos empates y cayó en una oportunidad. La única victoria fue afuera de casa (le ganó en Misiones a Crucero del Norte), y de local lleva dos partidos sin triunfos (derrota ante For Ever y empate frente a San Jorge).

“Quizás nos habíamos acostumbrado a ganar y, en esta segunda ronda, sabíamos que nos iban a tocar rivales difíciles, que nos conocen, hubo momentos que había que cambiar desde lo táctico, agregar un plus… todo esto lo sabíamos”, precisó.

El futbolista, una de las piezas claves del andamiaje del equipo, indicó que “obviamente que estos empates (por los últimos dos) generan dudas, pero el único partido que perdimos fue contra For Ever, en el que no tuvimos un gran partido y después en Misiones revalidamos todo lo hecho en la primera rueda. Después tuvimos dos empates, con muchísimas lesiones. No es una excusa, pero en la primera rueda no nos pasó”, expresó.

Tras el juego ante San Jorge, Fabro sufrió una molestia muscular. Igual viajó con la delegación a tierras salteñas, pero no hizo el gasto, ya que ingresó en el complemento en lugar de Gerardo Maciel.

“Cuando nos tocó viajar a Salta hablé con Carlos (Mayor, el DT) porque venía cargado de un isquiotibial y para no forzar, era la idea no viajar”.

Finalmente, y con relación a la racha de lesiones sufrida por el equipo en la última semana, Fabro manifestó que “aparecieron todas juntas”, pero precisó que siempre se apoyan en los juveniles. “Así está el plantel, este es el grupo, está lleno de juventud, que es importante para el club y nosotros los grandes tenemos que apoyarlos para que puedan explotar”.