Facultad de Odontología organiza un simposio dictado por expertos en cirugía bucomaxilofacial

La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste (Founne) será sede de un “Simposio Internacional y Primer Encuentro Nacional de Residentes en Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial y de Tutores de Carreras Acreditadas”, que se desarrollará desde el jueves 22 hasta el sábado 24 de noviembre con la participación de expertos nacionales e internacionales.

De acuerdo al cronograma, el jueves 22 de noviembre participarán: Santiago Llorente, actual miembro de la International Association of Oral and Maxilofacial Surgeons (Iaoms) y de la Sociedad Española de Cabeza y Cuello (Secyc), quien disertará sobre “Injertos para maxilares atróficos”. Además, Julio Acero, presidente de la Sociedad Europea de Cirugía Cráneo-Maxilofacial y miembro de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (Secom), abordará la temática “Reconstrucción de los maxilares”.

En tanto que el viernes será el turno de José Salmerón, actual miembro de la Aioms y Secyc, ex presidente del Secom y de la Sociedad Madrileña de Cirugía Oral y Maxilofacial, que expondrá sobre “Tratamiento de las asimetrías faciales”.

Luego, el sábado 24 de noviembre, el argentino Adrián Bencini, presidente de la Asociación Latinoamericana de la Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial (Alacibu), desarrollará una exposición acerca de “Complicaciones y fracasos en implantología oral”.

Durante los dos primeros días, el simposio además ofrecerá la exposición de trabajos científicos y casos clínicos en modalidad póster, cuyos autores provienen de distintos puntos del país y quienes serán evaluados por el jurado, integrado por los especialistas invitados y directores de carrera.

Además, se llevarán a cabo reuniones en modalidad de mesa redonda, donde los directores y tutores de carreras acreditadas de la especialidad, abordarán la importancia de la formación académica, debatiendo sobre la realidad que atraviesa cada institución educativa y definiendo líneas de trabajo conjunto para su abordaje.

Además, durante este encuentro internacional, los egresados de la primera cohorte de la “Especialización en Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial” de la Founne tendrán el honor de recibir sus diplomas por parte de los mencionados referentes internacionales en la especialidad.

Inscripciones

Desde la Facultad comentaron que hasta la fecha recibieron una gran convocatoria de profesionales de todo el país, y además el comité organizador informa que las inscripciones continuarán abiertas hasta el día 20 de noviembre, para los participantes en calidad de oyentes.

Los interesados podrán ingresar en el sitio web http://www.odn.unne.edu.ar/simposio. Se pueden comunicar al correo: simposio_maxilo_2018@odn.unne.edu.ar, o bien al teléfono: +54 (0379) 4457992/93 (Interno 145).