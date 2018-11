Google sabe qué vas a hacer en tus vacaciones antes de que salgas de casa

La personalización de la experiencia del viajero es, posiblemente, la mayor aspiración de la industria turística en la actualidad. Y, si satisfacer los deseos de los viajeros es determinante, predecirlos para darles respuesta antes incluso de que sean manifestados se convierte en clave para conseguir la ansiada fidelización. Sin embargo, no es un hotel, una aerolínea o una agencia de viajes quien se está acercando a este objetivo, sino Google. El gigante tecnológico está haciendo uso de las herramientas de inteligencia artificial y las capacidades de aprendizaje automático para mejorar ofertas de viajes.

Y Google es insaciable: desde la búsqueda de vuelos y hoteles, hasta la recomendación de actividades, tours y experiencias en destino, pasando por guías, mapas y hasta predicciones de retraso de transportes.

Sabe lo que te gusta

La ingente cantidad de información que Google acumula de los usuarios es la clave de su ventaja comparativa frente a las grandes empresas turísticas.

Como señaló la experta en tecnología aplicada al turismo, Gillian Morris, a Bloomberg, “una de las razones por las que es tan difícil innovar y brindar experiencias satisfactorias en la industria de los viajes es que las empresas rara vez saben algo sobre usted; no inicias sesión en Kayak o Expedia para que puedan aprender lo que te gusta”.

La personalización se complica cuando no sabes quién es y qué le gusta al viajero. Pero eso no sucede con Google. Correo electrónico, confirmaciones de vuelo, búsquedas… El buscador lo sabe todo de nosotros. Así, en los últimos meses, Google lanzó diferentes productos y actualizaciones dirigidas a los viajes que se basan en sus desarrollos de inteligencia artificial y que ponen de manifiesto su enorme capacidad predictiva. ¿Será Google nuestro siguiente agente de viajes?

Posibles viajes

Y es que, sea cual sea nuestra búsqueda, Google la está controlando (también escuchando, para quienes usen asistentes de voz). Restaurante de moda en Barcelona, yoga entre viñedos, vuelos baratos a Oslo… Se convierten en excelentes pistas de nuestros intereses para el motor de búsqueda, que archiva todo tipo de intereses que hemos investigado con anterioridad, que se guardan en una carpeta de “posibles viajes”.

Así, “si recientemente comenzó a buscar hoteles o actividades en Los Ángeles pero aún no ha reservado nada, organizaremos esta información en sus viajes, junto con búsquedas específicas de destinos, vuelos rastreados (si tiene alguno) y más consejos”, explicó el vicepresidente de administración de productos de Google, Richard Holden.

Según su lógica, sería una especie de lista de viajes, que archiva búsquedas anteriores para permitir a usuario continuar donde lo dejó aprovechando las investigaciones realizadas hasta ese momento.

Gracias a sus acuerdos con sitios web enfocados a la restauración, como Zagat y Infatuation, Google sabe mucho sobre restaurantes, desde su ambiente hasta la oferta culinaria específica parar personas con necesidades dietéticas particulares.

Con todo, solo tiene que unir patrones: lo que nos gusta, dónde hemos estado antes, nuestras propias reseñas… Combinando toda esa información puede predecir (con una puntuación porcentual) la probabilidad de que nos guste un lugar particular.

Para usarlo y conocer la probabilidad de éxito, se debe expandir la lista de lugares en Google Maps, donde aparece justo al lado de la calificación general de estrellas que hemos visto hasta ahora.

Si, por el contrario, no queremos dejar tanto rastro, podemos desactivar el historial de ubicaciones.

Predecir el retraso de un vuelo

Si usamos una dirección de Gmail para confirmar las reservas de su vuelo, Google sabrá cuándo y dónde viajamos. Dado que también tiene acceso a datos de instituciones de aviación, históricos del estado del vuelo y datos geoposicionales de la aeronave, puede decirnos si los horarios se cumplirán.

“Nuestros modelos pueden generar predicciones increíblemente precisas”, dijo Holden recientemente durante la conferencia anual de viajes Skift Forum. Y es que Google sabe que un vuelo se retrasará incluso antes que la propia aerolínea.

Para usarlo, y siempre que hayamos utilizado un dirección de Gmail para confirmar vuelos, solo hay que escribir “Mi vuelo” o indicar el número de vuelo concreto en el navegador.

Paquetes turísticos

¿Cómo saber si un paquete turístico realmente nos ofrece mejor precio que adquirir los productos por separado? No hay transparencia en este tipo de datos, algo que Google también se plantea combatir. Así, en algunos mercados -actualmente Alemania y los EE. UU.-, el buscador implementó una función que destaca los paquetes de viajes combinados junto con los precios de cada servicio. De este modo, los vuelos y hoteles de diferentes categorías y ubicaciones de despliegan junto a los precios de los paquetes para poder comprobarlo de un vistazo.

Booking: los argentinos hacen más rápido la valija

Una nueva encuesta de la plataforma de viajes Booking.com reveló que los turistas argentinos dedican por lo menos 5 horas al armado de sus valijas, ubicándose por encima de los mexicanos, brasileros y colombianos.

Este dato convierte a los argentinos en los viajeros latinoamericanos más rápidos en preparar sus valijas. Son seguidos por los mexicanos (6,34 horas), los brasileros (6,42 horas) y los colombianos (6,49 horas).

Mientras que los viajeros argentinos se encuentran una hora y algunos minutos por encima de la media global (5,07 horas), ¿qué sucede con el resto de los países y territorios del mundo?

Los que más tardan:

India 7 horas, 50 minutos

Colombia 6 horas, 49 minutos

Brasil 6 horas, 42 minutos

México 6 horas, 34 minutos

Rusia 6 horas, 29 minutos

Los que menos tardan:

Dinamarca 3 horas, 27 minutos

Alemania 3 horas, 29 minutos

Nueva Zelanda 3 horas, 33 min.

Israel 3 horas, 37 minutos

Holanda 3 horas, 38 minutos