Los efectos de dormir poco

Un nuevo estudio realizado entre más de 177.000 estudiantes de Estados Unidos sugiere que la duración insuficiente del sueño se asocia con un perfil de estilo de vida poco saludable entre los niños y adolescentes.

Los resultados muestran que la duración insuficiente del sueño se asoció con hábitos alimenticios poco saludables, como saltarse el desayuno (proporción de probabilidades ajustada de 1.30), el consumo de comida rápida (O 1.35) y consumir dulces regularmente (O 1.32). La duración insuficiente del sueño también se asoció con un mayor tiempo de detección (OR 1.26) y sobrepeso / obesidad (OR 1.21).

“Aproximadamente el 40 por ciento de los escolares en el estudio durmió menos de lo recomendado”, dijo el autor principal Labros Sidossis, PhD, distinguido profesor y presidente del Departamento de Kinesiología y Salud de la Universidad de Rutgers en New Brunswick, Nueva Jersey. “Los niveles insuficientes de sueño se asociaron con malos hábitos alimenticios, mayor tiempo de detección y obesidad en ambos sexos”, apuntó.

Los resultados del estudio se publicaron el 15 de octubre en el “Journal of Clinical Sleep Medicine”.



Los datos de población se derivaron de una encuesta de salud escolar realizada en Grecia por 177.091 niños (51% hombres) entre las edades de 8 y 17 años. Los hábitos alimentarios, las horas de sueño habituales entre semana y los fines de semana, el estado de actividad física y las actividades sedentarias se evaluaron mediante cuestionarios electrónicos completados en la escuela.

El sueño adecuado produce mayores niveles de energía durante el día.

Los niños que informaron que generalmente duermen menos de nueve horas por día, y los adolescentes que duermen menos de ocho horas por día, se clasificaron como sin dormir lo suficiente. Las mediciones antropométricas y de aptitud física fueron obtenidas por profesores de educación física.

Una mayor proporción de hombres que de mujeres (42,3% versus 37,3%) y de niños en comparación con adolescentes (42,1% contra 32,8%) reportó una duración insuficiente del sueño. Los adolescentes con una duración de sueño insuficiente también tenían una condición física aeróbica y actividad física más bajas.

“El hallazgo más sorprendente fue que la condición física aeróbica estaba asociada con los hábitos de sueño”, dijo Sidosisis. En otras palabras, “los mejores hábitos de sueño se asociaron con mejores niveles de condición física aeróbica”.

Podemos especular que el sueño adecuado produce mayores niveles de energía durante el día. Por lo tanto, los niños que duermen bien son quizás más activos físicamente durante el día y, por lo tanto, tienen más capacidad aeróbica.

Los autores señalaron que los resultados apoyan el desarrollo de intervenciones para ayudar a los estudiantes a mejorar la duración del sueño.

“La duración insuficiente del sueño entre los niños constituye un problema de salud subestimado en las sociedades occidentalizadas”, dijo Sidossis. “Teniendo en cuenta estos hallazgos epidemiológicos, los padres, maestros y profesionales de la salud deben promover estrategias que enfaticen los patrones de sueño saludables para los niños en edad escolar en términos de calidad y duración”.

El estudio contó con el apoyo del Ministerio Helénico de Educación y Asuntos Religiosos, la Secretaría General de Deportes, la Organización Griega de Fútbol Pronósticos (Opap), Nestlé Hellas SA y el Programa de Graduados del Departamento de Nutrición y Dietética de la Universidad Harokopio de Atenas.

Cantidad de horas

La Academia Americana de Medicina del Sueño recomienda:

• Los niños de 6 a 12 años de edad duerman de 9 a 12 horas regularmente para promover una salud óptima.

• Los adolescentes de 13 a 18 años deben dormir de 8 a 10 horas.