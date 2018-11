Mitos sobre la piel de los bebés que hay que derribar

n Mito 1: Bañar a un bebé con agua es suficiente

Falso. La piel de los bebés es más susceptible a la pérdida de lípidos que la de un adulto. Por eso, al bañarlos solo con agua podemos generar sequedad y hasta una dermatitis atópica infantil. Para prevenir esto, se recomienda usar productos que no modifiquen el pH y no posean sustancias que puedan causar irritación. Contrario al saber popular de que los bebés pueden bañarse mucho tiempo. Se recomienda que el baño ideal debe durar solamente entre cinco y diez minutos para proteger la piel de la hiperhidratación. La realidad es que, cuando son bebés, el baño es casi más importante para la creación de hábitos como para la limpieza.

Mito 2: El uso de productos antibacterianos es lo más higiénico

Falso. Los jabones antibacterianos se recomiendan para adultos, pero en la piel más débil de un bebé deben ser evitados. La doctora María Valeria Anglos, coordinadora del área de dermatología infanto juvenil del servicio de dermatología del Hospital Italiano, los desaconseja porque alteran notablemente el microbioma de la piel tanto en recién nacidos como el niño más grande. “Antes, cuando el bebé nacía se solía retirar el unto sebáceo, hoy sabemos que ese unto tiene un microbioma propio y ayuda a mantener la barrera cutánea de forma adecuada”, aclara.

Mito 3: El protector solar y el repelente pueden usarse desde el nacimiento

Falso. Solo el bebé mayor a seis meses puede usar protectores solares. La mejor protección contra el sol sigue siendo evitar la exposición directa. Sin embargo, a partir de los seis meses ya podemos usar protectores solares, siempre y cuando sean productos destinados para bebés. Es clave leer las etiquetas correctamente para saber qué componentes utilizan. En cuanto a lo repelentes, el tema es más polémico, ya que para evitar picaduras del mosquito del dengue la Sociedad Americana de Pediatría autoriza a usar ciertos productos con menos del 30% dietilmetiltoluamida. Si tu bebé tiene piel muy sensible, es de suma importancia consultar con un dermatólogo pediátrico. Como con muchas cremas, se recomienda colocar el protector solar primero, y luego el repelente, nunca en aerosol.

Mito 4: Si es orgánico, es bueno para la piel del bebé

No necesariamente. Si bien los productos orgánicos presentan ventajas por sobre los convencionales, no siempre lo orgánico es lo más seguro en la piel del bebé, sobre todo porque muchas plantas y hierbas tienen un gran poder a la hora de irritar las pieles más sensibles. Como siempre, conviene probar en una pequeña superficie antes de animarse a usar una crema pañalera orgánica, para evitar alergias y picazón. Lo bueno de los orgánicos es el compromiso con el origen de los productos, aunque a veces no son productos testeados clínicamente.

Mito 5: Los bebés no necesitan visitar al dermatólogo

Falso. Las madres y padres de bebés tienen que estar atentos a las irritaciones y posibles afectaciones de la piel, incluso si la exposición al sol es mínima y casi no se utilizan productos sobre la piel. También se recomienda controlar la aparición de lunares atípicos y más aún en el caso de contar con antecedentes familiares de melanoma.

Cuidados

Este momento del año constituye un período muy especial en relación a los esfuerzos orientados a la prevención del cáncer de piel. Durante el mes de noviembre, la Sociedad Argentina de Dermatología impulsa la Campaña Nacional de Prevención de Cáncer de Piel que insta a la comunidad a concurrir a un amplio listado de centros de salud tanto públicos como privados para chequear sus lunares.

“Básicamente, lo que se quiere es identificar a los pacientes con mayor riesgo de presentar cáncer de piel, invitarlos a que hagan consultas más seguido y poder lograr la detección precoz de las lesiones cutáneas malignas”, detalló la doctora Agustina Lanoël, médica dermatóloga pediatra del Hospital Garrahan y del Centro Paidedia, en una entrevista realizada a un medio nacional.

Según la especialista, todas las personas nacen con un 1% de los lunares que tendrán a lo largo de su vida. “Cuando vemos a un bebé, en general, no tiene lunares. Hay un pico que se da entre los tres y los seis años, que es cuando el chico ya recibió las primeras exposiciones al Sol en la que empiezan a salir lunares”, señaló la especialista.

El sol y los lunares

Una de las principales preocupaciones que llega junto con la temporada de clima cálido y días más largos es la del Sol en relación al estímulo de un lunar y que este se haga maligno. Sin embargo, de acuerdo a la especialista, es necesario aprender a convivir con este cuerpo celeste del que dependemos para recibir calor, liberar endorfinas y producir vitamina D. “Si planteamos la campaña ‘El Sol está prohibido’ no nos sigue nadie. Lo que debemos hacer es pactar con nosotros mismo una exposición segura”, agregó.

Las pautas de cuidado ante el sol son uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta para preservar la salud dermatológica de los niños. Actualmente hay un cambio muy importante respecto a décadas anteriores, y se ha logrado mayor conciencia sobre la importancia que cabe a la protección solar de los niños y de toda la familia. El dermatólogo puede ayudar a reconocer el tipo de piel y aconsejar en los cuidados que cada niño necesita. Hay que tener en cuenta algunos cuidados básicos fundamentales, sobre todo en épocas cálidas cuando la piel de los niños está más expuesta al sol.

El uso de fotoprotectores, por ejemplo, está aprobado solamente a partir de los 6 meses de vida. Sin embargo, aún con la protección adecuada, no se recomienda exponer al sol de manera directa a menores de 1 año de edad. Dentro de las principales pautas de “buena convivencia con el Sol”, la experta recomienda “evitar la exposición entre las 10 y las 16 horas, usar ropa adecuada y gorra para protegerse, que los chicos se acostumbren desde temprana edad a usar gorros como los ‘pilusos’, a preferir la sombra y tomar precaución en la playa que tanto el agua como la arena reflejan los rayos y aumentan la gravedad de la exposición”.