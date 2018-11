Servicio limitado: comenzó a funcionar el de emergencia y retornaron algunos de Ersa

Debido a la medida de fuerza implementada por los choferes de la empresa Ersa, lo que implica la suspensión del servicio de transporte público de pasajeros, la Comuna implementó desde ayer un servicio de emergencia -integrado por colectivos y combis- también comenzaron a circular algunas unidades de Ersa, marcando el inicio de la regularización del servicio que intenta implementar la firma.

En tanto, las unidades de las líneas 101 y 110 continúan prestando el servicio, pero sólo hasta las 22, cuando se inicia el paro total formalizado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ante la Subsecretaría de Trabajo. Dado el servicio de emergencia que habilitó la Comuna de 8 a 22, El Litoral consultó al secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, Jorge Sladek, quien indicó que “se debe concebir esta prestación como servicio de emergencia ya que no podemos permitir que haya gente aislada. Por decisión del Intendente, avanzamos al respecto y desde temprano estamos controlando los diferentes ramales de acuerdo con los coches que se sumaron y respondieron a la convocatoria que hicimos. Incluso, contamos con empresas del interior, que reúnen las condiciones para prestar el servicio, hasta el día martes”.

En cuanto a la fecha limite del martes, manifestó que “le estamos dando a la firma la oportunidad de que ese día destrabe la situación y se normalice el servicio”.

Al hacer referencia al costo del pasaje -que fue de $15-, explicó que se cobró ese monto dado que “es un boleto no subsidiado y se abona en las unidades que no cuentan con el sistema o en las combis. El dinero que se recaude es para responder al valor de la prestación del servicio, ya que nadie trabaja gratis. Pero nuestro fin es ayudar al vecino para que se pueda trasladar”.

“Los móviles que circulan en la ciudad están identificados, como también las combis , que cuentan con carteles”, agregó Sladek.

Por último y en referencia a la continuidad de la empresa Ersa como prestataria del servicio dado los acontecimientos que tienen a la ciudad paralizada, el funcionario comunal deslizó que “es muy prematuro conjeturar algo en este momento, porque es una situación contigente. Pero el Municipio está atento a esta situación. Es una falta muy grave”, aseguró.

A las 11 de la mañana, a la par de los colectivos y combis de emergencia implementados por la Comuna, comenzaron a circular algunas unidades del servicio de la empresa Ersa. Al respecto, El Litoral consultó el gerente de Ersa, Javier Harfuch, quien informó que “comenzamos a regularizar el servicio con 10 unidades que cubrirán las trazas de la linea 102 A, B y C, 103 A y B y 105 A, pero vamos a ir completando el resto de las trazas durante el transcurso del día”.

Minutos más tarde y en una nueva comunicación con este medio, Harfuch comentó que “continuamos agregando unidades para reforzar la traza del 105, y posteriormente iniciar las correspondientes al 108 y 109”. Al mismo tiempo, reconoció que algunas unidades debieron retornar al galpón ya que habían sido atacadas con piedras, por lo que dejaron de estar en condiciones para circular.

Al cierre de esta edición, el vocero de Ersa, Harfuch, confirmó que las unidades que circularon durante toda la jornada fueron 18.

En cuanto al sistema de emergencia dispuesto por la Comuna dijo que “en realidad nuestras unidades no se suman a la operatoria dispuesta por la Comuna, en realidad se superponen porque están sobre nuestras trazas”.

Por su parte, los choferes nucleados manifestaron que “no lo esperábamos, porque no vinieron a hablar con nosotros y sumarse a nuestra lucha para que nos paguen lo que nos deben. Con esa actitud, de alguna manera, están avalando la falta de cumplimiento”. “Ellos mismos están implementando un sistema ilegal, porque la empresa (Ersa) es la única autorizada a prestar el servicio”, remarcaron.

Chaco Corrientes

En relación al servicio interprovincial Chaco Corrientes, dado que los choferes también se plegaron a la medida, Harfuch dijo que “el servicio interprovincial está normalizado, los choferes ya están trabajando en las unidades, pertenecen a nuestra firma y cuentan con el carnet nacional”.

En este contexto se debe señalar que ayer se pudo observar la circulación de las unidades correspondientes, en consonancia con las de la empresa Ataco Norte, que no se plegaron a la medida de fuerza implementada desde el jueves por los trabajadores de Ersa.