Taragüy prepara un evento de primer nivel

La XXV edición del Súper Seven del Nordeste, Copa de Oro Vicente Rosselló, vivirá el próximo fin de semana una nueva fiesta. En esta oportunidad, la organización del evento deportivo- social está a cargo de los Monos Negros, histórico equipo del Taragüy Rugby Club, sede del tradicional evento.

“Queremos que sea una fiesta, por eso se buscó que sea un torneo competitivo de carácter internacional y con los mejores jugadores del país”, señalaron desde la organización.

Roberto Gómez Coll hizo una pequeña reseña del inicio de ese emblemático equipo (modalidad de siete jugadores), en sus giras por Buenos Aires, Mar del Plata, Punta del Este entre otros lugares. “Vivimos momentos muy emotivos para el club, para el equipo, que nos permite recordar historias y sentirnos orgullosos. Como miembro, es un honor fortalecer este torneo que recuerda a nuestro amigo, Vicente. Su espíritu festivo y las ganas de traer a Corrientes una fiesta como la que nosotros vivíamos en nuestros viajes fue lo que nos impulsó, con casi 20 años, a comenzar a soñar con este torneo que hoy es muy significativo para el rugby reducido del país”.

También Gómez Coll recordó los inicios del torneo en cancha de Huracán, con la presencia de jugadores estrellas de Los Pumas, como Agustín Pichot y Mario Ledesma. Además de jugadores internacionales como los fijianos que realzaban el nivel competitivo de la zona. “Taragüy vuelve a tener y trae a Corrientes un seven de excelente calidad”, concluyó.

Serán 27 los equipos participantes. Estarán los 6 equipos de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) y un representante B de Taragüy.

Además, estarán 4 equipos del Top 12 de la Urba (Unión de Rugby de Buenos Aires) incluido Pucará, que es hoy considerado el mejor equipo de seven del país ya que ganó las últimas 3 adiciones del Seven Urba (el primero se lo adjudicaron los Monos Negros en 1996).

También dirá presente Duendes de Rosario, último campeón de Litoral, y Tucumán Rugby que es el subcampeón NOA. Desde Córdoba llegarán La Tablada y Córdoba Athletic, último subcampéon de Centro y ambos referentes del seven.

En esta oportunidad, competirán las selecciones de Tucumán, actual campeón del Seven de la República, Paraguay y el representantivo de Nordeste que es conducido por Fernando Piragine.

El Súper Seven 2018 se disputará el sábado 24 y domingo 25 en las instalaciones de la entidad cuerva, camino al Lazareto sobre Ruta 12. Los clubes participantes serán divididos en 9 zonas de tres equipos. Los 16 mejores de la primera jornada irán por las tres copas principales en juego. Y los restantes equipos competirán por otros trofeos.

Las entradas para cada jornada se fijaron en 100 pesos para los caballeros y 50 para las damas. Además, el Súper Seven tendrá su noche especial el sábado 24 en Zavod.