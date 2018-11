Buscan que la Ley de Alquileres se vote este miércoles

El proyecto de Ley de Alquileres podría llegar finalmente esta semana a la Cámara de Diputados, aunque con varias modificaciones a su texto original.

La idea del oficialismo es que el proyecto, con los cambios ya incorporados, sea votado en la sesión del próximo miércoles 21, pero aún hay dudas y podría quedar pendiente hasta que se reinicie la actividad del Congreso, durante el próximo año.

Daniel Lipovetzky, del bloque PRO e impulsor del proyecto, también advirtió que la sesión podría caerse: la unión de varias fuerzas de la oposición en la Cámara de Diputados, que logró mayoría para designar a los representantes en el Consejo de la Magistratura, complicó el cronograma previsto.

“Estaba descartado convocar a extraordinarias. Pero si se levanta la sesión del 21, van a quedar muchos temas pendientes, incluido bienes personales, que modificó el Senado”, indicó Lipovetzky.

En el caso de que la sesión se concrete, el proyecto llegará con varias modificaciones, algunas de ellas consensuadas con las cámaras que representan al sector inmobiliario. “Sabemos que hay problemas internos en Cambiemos que hacen peligrar la sesión. El proyecto se votó en el Senado en noviembre de 2016. Pasaron dos años. Si no hay tratamiento y se cae el estado parlamentario el responsable será Mauricio Macri”, explicó Gervasio Muñoz, representante de la asociación que agrupa a los inquilinos.

El proyecto original preveía que los inquilinos puedan presentar garantías bancarias y una actualización del valor de los alquileres cada seis meses, según un índice combinado entre la inflación y la evolución de los salarios. Además, establecía que la comisión de la inmobiliaria solo sea pagada por el propietario (como ya sucede en la Ciudad de Buenos Aires) y una extensión en el plazo plazo mínimo de los contratos de dos a tres años.

Sin embargo, uno de los puntos que aún no está definido es quién deberá pagar las comisiones inmobiliarias. La idea que gana más fuerza es que el pago sea compartido entre propietarios e inquilinos. “Hasta ahora sigue a cargo del propietario. Pero hay algunos diputados que piden que sea 50% y 50%. Eso lo definiremos el próximo martes”, destacó Lipovetzky.

“Tenemos la expectativa de que el proyecto se trate con todos los cambios que hemos solicitado. Si la ley sale como está, es un disparate. Y al día siguiente de su aprobación, vamos a ir a la Justicia”, advirtió Armando Pepe, titular del Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba).

Entre los pedidos de cambios presentados por las cámaras del sector, figuraba la indexación de los alquileres según UVA, pero esa posibilidad ya quedó descartada. “Desde el oficialismo insisten que se continuará puliendo el proyecto para que llegue el miércoles al recinto y poder girarlo al Senado. Hasta ahora, la manifestación de las organizaciones que defienden a los profesionales inmobiliarios parece haber repercutido en los oídos de los diputados aunque no logra reflejarse del todo en las correcciones”, explicaron desde la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), e indicaron que el proyecto que se presentó fue pensado con criterios de hace más de 30 años, que no se aplican a las nuevas generaciones.