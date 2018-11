Carniello: “Lo ganamos porque fuimos mucho más intensos”

El defensor Oscar Carniello fue uno de los destacados en la victoria de ayer de Boca Unidos sobre Sarmiento, que le permitió al Aurirrojo garantizarse un lugar entre los cuatro mejores equipos de la Zona 4, que clasificarán a la próxima instancia del Torneo Federal A.

A la hora de dialogar con los medios presentes en la zona mixta del Complejo Deportivo Leoncio Benítez, el líbero exteriorizó la satisfacción de haber cumplido con el primer objetivo trazado: “Obvio que estamos contentos porque hemos trabajado duro. Creo que fuimos el primer equipo que arrancó la pretemporada, hemos trabajado meses consolidando una idea de juego, se dan los resultados y estamos contentos por eso”, expresó.

Pero antes de llegar a la segunda fase, Boca Unidos debió esperar un resultado negativo de San Jorge de Tucumán y además superar al duro Sarmiento, que por momentos le complicó la jornada en su propia casa.

A la hora de resumir las razones de la victoria 1 a 0 de ayer, Carniello remarcó que “lo ganamos porque fuimos mucho más intensos y estuvimos más concentrados”.

El defensor explicó que “nosotros lo fuimos a buscar desde el primer minuto, lo presionamos arriba, y creo que a lo largo de nuestro juego, nuestra intensidad fue mucho mejor que la de ellos, y de esa forma vino el gol, y después lo supimos aguantar”.

Pero previo al gol de Martín Fabro, convertido a los 12 minutos del segundo tiempo, Boca Unidos salió a flote a un cierre de la primera parte con un par de situaciones muy claras que Sarmiento no aprovechó, en una de estas el arquero Alejandro Medina se lució al despejar con el pie un disparo del delantero Decano Sebastián Parera.

Según expresó Carniello, “es lógico que vos en algún momento sufras, porque son los riesgos que corremos. Jugamos mano a mano todo el partido, salvo en los últimos minutos que armamos la línea de cuatro. Pero estamos capacitados para jugar el uno contra uno y jugarle así a cualquiera, eso es todo mérito nuestro, y es lógico que corramos riesgos. También es consecuencia de esto que se ven los frutos de los partidos ganados hasta aquí”, remarcó.

Carniello puso sobre la mesa la capacidad del rival que derrotaron ayer, al expresar que “este partido requería mucha concentración, por eso sabíamos que si no estábamos enfocados al 100% lo íbamos a pagar caro”.

También el triunfo resultó una nueva prueba superada para la rotación del elenco que dirige Carlos Mayor, si se tienen en cuenta las bajas y complicaciones de lesiones que se presentaron en la semana para el elenco correntino.

“Veníamos nosotros de varias bajas sensibles y también de expulsiones, y aparte teníamos al once titular que no jugaba; pero los chicos que no pudieron jugar seguido hoy demostraron que están capacitados, al igual que los chicos que entraron después, y eso nos ayuda a crecer como equipo y como grupo”, destacó el ex Atlético Rafaela.

En cuanto al aporte juvenil de la cantera del club, que viene sumando minutos y rodaje en dosis cada vez más grandes, manifestó que “me pone contento por ellos, que están trabajando a la par y haciéndolo de gran manera, y que saben lo que este equipo quiere como objetivo y que tienen que estar a la altura y ser solución para cuando se lo necesite, y lo están demostrando”.

Finalmente al ser consultado sobre cómo encarar el resto de la primera fase, ya habiéndose clasificado, el defensor remarcó que buscarán el número uno de la Zona 4. “Cada partido que queda lo vamos a jugar como a este partido. Iremos a Jujuy de la misma manera. Vamos a ir partido tras partido y sabiendo que esto recién arranca. Queremos asegurar el primer puesto, porque creo que lo tuvimos a lo largo de todo el torneo”, concluyó.