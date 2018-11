Declararon testigos en el juicio por robo de medio millón de pesos en un Rapipago

Continúa el juicio oral y público a dos hombres por el robo en un Rapipago de la ciudad de Paso de los Libres, ocurrido el 13 de junio de 2016.

El Tribunal está integrado por los doctores Marcelo Pardo, Marcelo Fleitas y Gustavo Infran, y en el banquillo de los acusados se encuentran Ramón “Moncho” González (60) y Manuel Inocencio Gómez (38).

La causa por la cual se los juzga a ambos es “supuesto robo agravado por el uso de arma impropia”.

En la tercera audiencia comparecieron tres testigos. La primera en dar su testimonio fue Cecilia Villanueva, empleada del Rapipago y quien habitualmente hacía las tareas de depósitos en los bancos acompañada por Ramón González como chofer.

Sobre las funciones que cumplía González, Villanueva especificó que sólo era chofer, y que ella trabajó 9 meses en el lugar.

Dijo que esa mañana del robo se sentó adelante, del lado del acompañante, cuando “estábamos dando marcha atrás el vehículo desde el garaje, para ubicarlo en dirección a calle Colón, y luego sube intempestivamente una persona en la parte posterior del auto, me toma del cuello y me dice: ‘quedate quieta que esto es un asalto, dame los bolsos’, en reiteradas oportunidades”. Relató que tuvo mucho miedo, “temí por mi vida y clamé por Dios, pensé hasta en tirarme de la camioneta”, luego prosiguió “me hizo poner en cuclillas, para que yo no vea adónde íbamos, mientras escuchaba que González le decía bajá ese cuchillo. Yo estaba totalmente bloqueada y shokeada en esos instantes. Me costó mucho tiempo salir del trauma, estuve bajo tratamiento psiquiátrico”.

“En una oportunidad me preguntó cuánto dinero llevaba y yo le cambié de tema, porque consideré que no correspondía la pregunta, y se lo conté a mi jefa”.

Luego fue el turno de uno de los testigos presenciales del atraco, Pablo Alberto Benítez (50).

Benítez contó “estaba estacionado con mi vehículo a metros del Rapipago, o sea que observé todo delante mío, y me llamó la atención la situación, no me parecía normal”.

Ante la pregunta del Tribunal si pudo apreciar que el agresor portaba algún arma, afirmó que no.

Por último fue el turno de declarar de Yolanda Rindell, quien tenía la concesión del local comercial en Colón 1060. Expresó que se enteró del robo porque Cecilia Villanueva la llamó para avisar lo ocurrido.

En su testimonio brindó un dato revelador sobre el dinero recuperado, afirmó “el monto del dinero que iba a depositarse era de casi $600.000 (seiscientos mil pesos), yo misma lo conté, pero a mí sólo me devolvieron $267.000 (doscientos sesenta y siete mil pesos)”.

El hecho

El 13 de junio del 2016 a las 10, Ramón Víctor González se preparaba junto con su compañera de trabajo Cecilia Villanueva con quien trabajaba en el Rapipago ubicado en calle Colón 1160 de esta ciudad, para ir al Banco a realizar el depósito de la recaudación. González se dirigió a la camioneta estacionada en el local del mencionado Rapipago.

González antes de subir al vehículo se contactó en la vereda del local con Manuel Inocencio Gómez, con quien habría desplegado y ejecutado el plan delictivo.

Luego González subió en el asiento del conductor de la camioneta marca Toyota, ubicándose de acompañante Cecilia Villanueva, ambos con dinero en efectivo, circunstancia en que al salir a la calle para dirigirse al Banco, fueron abordados por Manuel Inocencio Gómez, quien subió a la camioneta del lado derecho en la parte de atrás, al momento que manifestaba que era un asalto, portando un arma blanca tipo cuchillo y ejerciendo violencia, sujetó del cuello a Cecilia Villanueva exigiendo que le entregue los bolsos. Mientras tanto González simulando amedrentamiento por el actuar de Gómez y siguiendo sus instrucciones se alejó del domicilio del Rapipago, hasta la intersección de las calles Cnel. Reguera y Velazco. Gómez se apoderó de la mochila de Villanueva, que poseía la suma de $581.000 (quinientos ochenta y un mil pesos) y se dio a la fuga.