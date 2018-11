Defelippo: “Supimos mantener la diferencia”

El jugador de Comunicaciones, José Defelippo, que está en la entidad desde el campeonato logrado en el TNA, cumplió una buena tarea en la revancha frente al equipo bandeño: “Creo que fue un partido similar al de La Banda aunque se dio al revés. Ahora fuimos nosotros los que sacamos una muy buena diferencia en el segundo cuarto que después la supimos mantener, por eso creo que fuimos justos ganadores”.

Durante el juego disputado el pasado sábado, Comunicaciones se impuso a Olímpico 73 a 53, logrando en el segundo cuarto imponerse 22 a 4.

Respecto a lo que viene dijo: “El partido del lunes va a ser diferente, no va a existir mucha diferencia. Creo que los dos equipos vamos a salir con mucha intensidad, así que puede ser para cualquiera de los dos. Si hacemos las cosas bien creo que nos podemos quedar con el juego y conseguir el pasaje al Final Four, algo que por ahí era impensado en el inicio de la temporada”.

El ganador del cotejo de esta noche avanzará al Final Four que tiene fecha de disputa para el 21 y 22 de diciembre con sede a confirmar (podría ser la provincia de San Luis).

Por último, Defelippo que aportó 6 puntos en la victoria del sábado, señaló: “Estamos en casa, con nuestra gente y creo que eso es un plus que nos va a ayudar bastante”.

Comunicaciones tiene la ventaja deportiva en esta definición dado que terminó tercero en el grupo A de la primera fase, mientras que Olímpico de La Banda llega desde el Repechaje en el grupo B donde superó a Liberad de Sunchales.