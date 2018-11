Judiciales a la espera de un encuentro con Valdés y el STJ por más partidas

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (Sitraj) se mantiene a la espera de un posible encuentro entre integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el gobernador Gustavo Valdés, con el objetivo de analizar los números de la Justicia. Los empleados consideran que podrían contar con un incremento del 10 por ciento, a modo de recomposición tras la inflación galopante que cerrará por encima de un 45 por ciento anual.

“El último contacto que mantuvimos, el martes pasado, con los ministros Chaín (Alejandro) y Rey Vázquez (Eduardo), y el fiscal general Sotelo (César), se comprometieron, de palabra, a la posibilidad de acceder a un 10 por ciento. Esto no se tradujo en Acordada porque está sujeto a futura mejora de partidas”, indicó a El Litoral el secretario general de Sitraj, Telmo Fernández. Según expuso el gremialista, esto depende de lo que “resulte de las conversaciones con el Gobernador en razón de la posibilidad de un refuerzo de partidas”, indicó.

Sería otro envío que se sumaría a una anterior remisión de más de 800 millones de pesos para cerrar el ejercicio 2018. No obstante, desde Sitraj manifestaron a El Litoral que están a “la expectativa de que se concrete la reunión”.

Además, insisten con un pedido de audiencia con el Gobernador para debatir en torno al presupuesto del Poder Judicial. “Como gremio queremos participar de las conversaciones”, manifestó Fernández.

“Consideramos que es viable el pedido. Queremos tratar para que se formalice y se cumpla porque año tras año, el presupuesto que pide el Poder Judicial sufre una poda cuando se sanciona en la Legislatura”, señaló el sindicalista.

La semana pasada, la Corte Provincial evaluó que para el funcionamiento institucional del año 2019, necesitará 4.659.513.535 pesos, en tanto proyectó para los Ejercicios 2020 y 2021, 5.484.247.431 pesos y 6.071.061.906 pesos. Cabe señalar que los montos señalados en todos los casos no incluyen aún la distribución analítica de las partidas, lo cual se realiza una vez aprobado el Presupuesto del Ejercicio 2019.

El año pasado, no obstante, se recortaron más de 1.800 millones de pesos, en relación con lo que solicitó el STJ y lo que finalmente se sancionó en la Legislatura. La Corte debió recurrir a refuerzo de partidas.