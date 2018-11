Para lograr una expansión planificada de Alvear, la Comuna compró nueve hectáreas

La Municipalidad de Alvear adquirió nueve hectáreas que le permitirían lograr una expansión planificada de su área urbanizada. Las tierras están ubicadas en un lugar estratégico por su cercanía a la Ruta Nacional 14 y el acceso a servicios básicos.

“Es una inversión que realizó la Comuna teniendo en cuenta la necesidad de lograr un ordenamiento territorial y la planificación urbana necesaria para que la localidad crezca en forma adecuada”, expresó el secretario de Gobierno Juan Carlos Riquelme al ser consultado por El Litoral. Tras lo cual precisó que “esas tierras, por un lado, están a unos 50 metros de la actual Ruta Nacional 14. Pero también, del otro lado, hay otra ex carretera”. Destacando así el fácil acceso a la zona que ahora pasó a ser parte del patrimonio municipal.

Y si bien estimó que el predio está a unas 25 cuadras del casco céntrico, destacó que: “Por allí pasa el tendido eléctrico y la red de agua potable está a tan sólo 100 metros”.

En este contexto, aclaró que la actual gestión liderada por el intendente Miguel Angel Salvarredy todavía no tiene definido cuál será el destino de las tierras.

“Eso se tiene que evaluar en base a los proyectos que tiene el Municipio”, señaló el funcionario.

Tras lo cual aclaró que para la construcción de unidades habitacionales por parte de Invico ya existen áreas reservadas, dentro de la actual área urbana.

Por último, acotó que tras la adquisición de las nueve hectáreas, están realizando los trámites que se requieren para el traspaso del dominio de un particular a la Municipalidad.