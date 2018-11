Regatas perdió con Quimsa en el inicio de su serie de cuartos de final

Fernando Barreto

Los altibajos en su rendimiento, llevaron a que Regatas Corrientes pierda anoche frente a Quimsa 94 a 88 en el primer punto de la serie de cuartos de final del Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol. El encuentro que se jugó en la capital correntina, mostró a un equipo local muy irregular en su producción, y si bien su ofensiva fue de menor a mayor (15, 22, 24 y 27 por cuarto) los 37 puntos que recibió en el último capítulo sentenciaron su suerte.

En el primer tiempo Quimsa aprovechó su fluidez ofensiva para imponer condiciones, principalmente en el cuarto inicial donde llegó el gol con relativa facilidad. Los lanzamientos de cancha tuvieron una efectividad del 62.5% para la visita frente a una defensa local que fue muy permeable.

Quimsa lastimó con su juego interior, con las corridas y con los tiros de tres puntos. En tanto que Regatas mostró falta de equilibrio defensivo para frenar el andar del rival que así tomó una ventaja de 12 puntos.

El segundo capítulo mostró otra actitud para marcar en el local. Se hizo fuerte en defensa, le bajó el goleo al rival y también comenzó a crecer en la ofensiva. Marco Giordano mostró el camino para llegar al gol. Después llegaron los tiros de tres puntos y Regatas equilibró el juego, aunque no pudo empardar el marcador.

En el tercer cuarto creció la figura de Fabián Ramírez Barrios. El correntino se hizo fuerte en la lucha por los rebotes, incluso en el tablero contario, y comenzó a sumar puntos (11 en el capítulo) que le permitieron a Regatas, que siguió defendiendo correctamente, mantener un leve predominio en el juego y ahora también en el tanteador.

La tendencia se mantuvo hasta el inicio del último cuarto con un quinteto alternativo por parte de Regatas. El local estuvo al frente por 6 (64 a 58), pero no pudo sostener su rendimiento.

Quimsa recuperó su solidez para marcar. Confundió al ataque correntino con una marca extendida a lo ancho de la cancha, mientras que en el otro sector de la cancha crecieron dos jugadores que terminaron siendo figuras: Leonel Schattmann (16 puntos en el segmento) y Courtney Fells (10).

Regatas, que se mostró con flaquezas para marcar, no tuvo variantes para romper el cerco defensivo del rival y recién sobre el final, con el partido casi definido, llegaron algunos triples que prolongaron la agonía.

Quimsa jugó mejor que Regatas por mayor cantidad de minutos y se llevó merecidamente el triunfo. Ahora, el miércoles 21, la serie se trasladará hasta Santiago del Estero donde el Fantasma deberá ganar para extender la definición.