Tassano indicó que el Municipio interviene como contralor y el Concejo analiza el boleto

“Hoy el transporte público de pasajeros tiene un gran problema”, dijo el intendente de Corrientes, Eduardo Tassano respecto del paro sorpresivo de trabajadores de la empresa Ersa. No obstante, aclaró que el Municipio es “el poder concedente en esta cuestión y desde esa posición hace lo que le corresponde”.

“El Municipio tiene que ver y estamos haciéndonos cargo de eso. La Comuna es la concedente, pero hay un gran problema que es que no hay acuerdo entre la empresa concesionaria y sus trabajadores con el agravante que dentro de estos últimos se formó un grupo de auto convocados que tiene un reclamo firme”, expresó ayer el Jefe comunal a Radio Dos.

“Acá había un esquema de conciliación obligatoria tras el cual la empresa dijo que no tenía esos fondos y entonces se cayó la conciliación. El sindicato resuelve que habría paros desde las 22 a las 3.30 hasta el martes próximo y que ese día se realizaría una huelga importante, pero después de la primera medida nocturna, los choferes decidieron no salir más a trabajar”, recordó el titular del Ejecutivo comunal.

“El Municipio, el concedente, trabaja sobre este tema en dos grandes puntos. Uno, y que pasa por el Concejo Deliberante, es la tarifa del boleto y el segundo, el contralor que tiene que hacer al servicio”, señaló Tassano. En su última sesión, el cuerpo deliberativo aprobó la primera lectura del aumento del boleto. Esta se evalúa entre $19,30 y $25. El último valor se corresponde con los cálculos realizados por los empresarios.

“Esas son las cosas que tenemos que manejar, pero si hay un conflicto en el esquema de la empresa con los trabajadores, en ese punto nosotros no podemos interferir”, sostuvo el Jefe comunal.

“Ante esta situación y, teniendo en cuenta que venía un fin de semana largo, elaboramos, por primera vez en la historia, un esquema de transporte, obviamente más chico que el normal, con empresas que no tienen problemas y combis y se está trabajando bastante bien. Este es un servicio esencial y lo debemos garantizar, eso estamos haciendo con esto”, indicó respecto del servicio de emergencia que se brinda actualmente en la ciudad. El mayor inconveniente que señalaron los usuarios es la frecuencia.