Trapitos de la costanera pedirán a la Comuna para trabajar en otra zona

Ante la ordenanza que entraría en vigencia mañana y que prohíbe el cobro de estacionamiento en la zona ribereña, desde el sector de los trapitos están preocupados porque perderán su única fuente de trabajo que vienen desempeñando en algunos casos hace más de 10 años.

El Litoral visitó la zona ayer y en referencia a la prohibición uno de los trabajadores indicó “hace más de 10 años que trabajo en esta zona, la gente me paga a voluntad y nunca tuve problemas”.

Exhibiendo casi $125, en billetes de $100, $20, $5 y en monedas, expresó que “es mentira que cobramos como $150, nadie te va a pagar eso, la gente no supera los $50 y a veces sólo te da monedas. Nunca trabajé de otra cosa y voy a ir a hablar en la Municipalidad para que me dejen trabajar en otro lado por lo menos”.

En tanto, una señora que también se encontraba cuidando coches ayer dijo a El Litoral que “tengo permiso, no entiendo mucho de la nueva ley que salió pero a mí me tienen que renovar el permiso que me dieron en el 2016”.

“Y si no me dejan trabajar o no me solucionan no sé qué voy a hacer, con la platita que me dan acá compro mis remedios para mi artrosis y otro trabajo no puedo tener por mi enfermedad”, aclaró la trabajadora.