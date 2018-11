Valdés y Tassano se reúnen con Macri para presentar el Plan Costero

El gobernador Gustavo Valdés y el intendente Eduardo Tassano junto con el presidente Mauricio Macri encabezarán mañana el acto de presentación del Plan Costero en el Centro Cultural Kirchner.

El acto será el mismo que que se realizó en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno.

El concurso, llamado Proyecto Urbano Costero, recibirá proyectos hasta el 20 de diciembre y, luego, se iniciará una etapa de evaluación por los equipos técnicos de la Nación, la Provincia y la Municipalidad de Corrientes.

Quienes deseen más información pueden visitar la web de la Sociedad de Arquitectos de Corrientes (soarco.org), donde se ofrecen detalles, las bases y el marco legal del concurso.

El certamen cuenta con el acompañamiento del Gobierno municipal y el provincial, además del Plan Belgrano, la Sociedad de Arquitectos de Corrientes y otras entidades vinculadas a la temática.

Nación, Provincia y Municipio siguen apostando al trabajo articulado a fin de dar los pasos necesarios para que el proyecto del Plan de Desarrollo Costero de Corrientes siga su marcha y se puedan hacer efectivos los mecanismos para que en el menor lapso avancen con el proyecto ejecutivo, licitar las obras y luego encarar las construcciones.

La megaobra consistirá en la ampliación del puerto, extensión de la costanera y recuperación para parques y paseos, de más del 60% de los predios de Vías Navegables y el Ex Regimiento, entre otros.

Presupuesto

Se confirmó que el proyecto de Presupuesto 2019 recién llegará a la Legislatura en las próximas horas.

Además, ya se anticipa diferencia entre lo que proyectó la Justicia y lo que la Provincia dispuso en la Ley de Leyes.

Con el Presupuesto nacional aprobado, en Casa de Gobierno esperaban la llegada del Gobernador para que la iniciativa sea girada a la Legislatura.

Hay quienes no descartan algunos cambios de última hora. Lo cierto es que todo indica que los primeros disconformes serían los miembros del Poder Judicial, ya que remitieron un anteproyecto de gastos por $4.659 millones.

Sin embargo, la Dirección de Recursos y Presupuestos había enviado al Poder Judicial un memorándum en el que se le informaba que el techo de los recursos judiciales debía ser de $3.470 millones.

Pese a ello, la Justicia dejó en claro que necesitará $1.200 millones para el próximo año.

“El memorándum llegó el 18 de octubre, un mes después nosotros enviamos nuestro anteproyecto con los números necesarios para el próximo año. Aún no sabemos cómo quedó redactado el proyecto de Presupuesto de la Provincia, pero es probable que no supere los $3.400 millones”, dijo a El Litoral una fuente judicial.

“Es probable que suceda lo mismo que todos los años. Con los $3.400 millones, en octubre de 2019 habremos agotado esos recursos y necesitaremos un refuerzo de partidas”, consideró.

El Poder Judicial cerrará el año con gastos en total por $3.400 millones.

La anterior gestión del Gobierno provincial había determinado para este año un presupuesto de $2.354.481.598 para la Justicia. Sin embargo, el Poder Judicial tuvo que requerir un refuerzo de partidas de $850 millones para el último trimestre. Había proyectado que necesitaría para este año $3.619 millones, aunque por recomendaciones del Poder Ejecutivo a la Justicia el presupuesto fue de $2.312 millones.

Si se tienen en cuenta los millones de refuerzo que recibió la Justicia, el Presupuesto judicial para este año rondaría, finalmente, los $3.100 millones, siempre que no se reciba un nuevo refuerzo, que se solicitaría para pagar el aumento que reclaman los empleados. Además, hay que tener en cuenta que el próximo año habrá elecciones legislativas, lo que aumentará los gastos del Poder Judicial.