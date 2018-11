Denunciaron a un profesor de la escuela Llano de cometer abusos a más de 30 alumnas

En la Escuela Técnica Carmen Molina de Llano, una docente denunció a un colega por abusos luego de escuchar relatos de estas situaciones a más de 30 alumnas y alumnos. El hecho ocurrió cuando en una clase las estudiantes empezaron a detectar que las experiencias e incomodidades vividas con el profesor de Electrónica y de Proyecto Tecnológico no estaban bien y decidieron contarle a la profesora con quienes cursaban.

La denuncia se realizó en la División de Delitos Contra la Integridad Sexual de la Jefatura de Policía de Corrientes el pasado miércoles luego de que la docente informe a la dirección y al rectorado de las situaciones. Las autoridades sólo le solicitaron que redacte actas con los testimonios de las estudiantes. Se trata de un hombre de apellido Montenegro.

La profesora que denunció los casos ante la Policía de Corrientes comentó a ellitoral.com.ar que “desde la institución no se activó un protocolo de actuación para responder a estos casos”. “Desde el momento en que me di cuenta que podía terminar el ciclo lectivo sin que la escuela haga algo, decidí denunciar, porque estas chicas pueden tener al abusador como profesor el año que viene y no debería ser así”, dijo la docente denunciante.

Los testimonios comenzaron con un grupo de alumnas del mismo año, y con el correr de los días, otras de cursos superiores fueron acercándose a la docente para contar situaciones similares con el mismo profesor.

“Me apoyó la mano sobre la rodilla y fue subiendo. Cuando iba a llegar a levantarme la pollera, yo le saqué la mano”, relata una estudiante.

Otra alumna contó que “era tan incómodo cómo nos miraba todo el cuerpo, que preferíamos no levantarnos ni para ir al baño y quedarnos con la duda si no entendíamos un tema con tal de no acercarnos a consultar”.

“Varias veces nos preguntó dónde vivíamos, si íbamos solas a casa, si nos venían a buscar. Algunas veces nos encontró esperando el colectivo en la parada y se ofreció a llevarnos en su auto. Siempre le dijimos que no porque le tenemos miedo”, es uno de los relatos de las alumnas que están sentados en actas que ya llegaron a la Justicia.

En otro de los testimonios, una alumna cuenta “Hablando con el docente, vió como el profe se relamía los labios y se tocaba el pantalón mientras hablaba con ella (cerca de los genitales)”.

Algunas alumnas comentaron que lo encontraron mirando pornografía en clases y algunos de los varones que sumaron sus testimonios también.

En una de las actas, una estudiante relató que “el docente le puso la mano en la pierna (en el muslo) e intentó ir subiendo su pollera para ver de qué color era el short que tenía debajo; ella le quitó la mano. También, en otra ocasión, el profesor le frotaba la oreja con los dedos”.

La directora de la Llano, Evangelina Maciel, consultada por ellitoral.com.ar dijo que “yo no tenía conocimiento de nada, porque a mí no se me acercó ninguna alumna y ningún profesor a decirme nada”.

Dichos que contradicen la declaración de la profesora que denunció los casos, que informó a ellitoral.com.ar que ella fue quien habló con la directora para ponerla al tanto de las situaciones de abuso y que fue la misma autoridad la que le solicitó que arme las actas con los testimonios de las alumnas, acercándole incluso el libro de actas.

Maciel dijo a este medio que “la institución, cuando toma conocimiento a partir de algo escrito, va a tomar las medidas necesarias”.

Ante la pregunta de las acciones a seguir con respecto al profesor dentro de la institución, expresó que “cuando haya algún acta tendré que hablar con los supervisores y pedir asesoramiento, para seguir las vías que correspondan que no sé cuáles serían porque nunca nos pasó”.

“En el momento en que llegue a mis manos algo escrito, es el momento de actuar como dirección”, concluyó la directora.

En dos días la profesora pudo recolectar más de 25 testimonios de alumnas y 5 de alumnos varones que fueron testigos de situaciones que, ante la falta de un protocolo de actuación por parte del colegio, decidió llevarlo a la justicia. De esta manera, la denuncia se encuentra radicada en la División de Delitos Contra la Integridad Sexual de la Jefatura de Policía de Corrientes donde están adjuntadas las actas a las que pudo acceder El Litoral.

Si sos o fuiste víctima de violencia de género, podes llamar a la línea nacional gratuita 144, las 24hs los 7 días de la semana.

En Corrientes podés acudir a las oficinas de contención y asesoramiento a mujeres víctimas de violencias:

Consejo Provincial de la Mujer (9 de julio 1536 piso 5).

Dirección de género y diversidad de la Municipalidad de Corrientes (Catamarca 771 piso 2).

Comisarías de la Mujer y el Menor, ubicadas en Catamarca 1455 y en Calle Milán en el Bario 17 de agosto.

Recordá también que en caso de emergencia podés llamar al 911 o al 101.