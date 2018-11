“No se van a tomar decisiones salariales que no sean sustentables”

El ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Enrique Vaz Torres, se refirió ayer a cómo se está dando el cierre financiero del año, y fue cauteloso al momento de hablar de posibles nuevas medidas salariales.

“Vivimos un año particular. No llegamos holgados, pero tampoco tenemos urgencias extremas”, expresó en diálogo con Radio Dos.

En lo que respecta a los ingresos de los estatales provinciales, el funcionario fue claro. Destacó que se está pagando como corresponde y es la única provincia con tal política salarial. Y remarcó que “el Gobernador está permanentemente preocupado y no se puede hacer nada sin que sea sustentable en el tiempo”.

“Las necesidades siempre son ilimitadas y los recursos son escasos”, agregó.