Con dos atractivos cotejos inicia la undécima fecha

Con dos encuentros dará inicio esta noche la undécima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. A las 19, Belgrano de Córdoba recibirá a Gimnasia de La Plata, mientras que a las 21, Unión se medirá con Patronato de Paraná.

El conjunto santafesino cayó como local por 3 a 0 ante Godoy Cruz, buscará volver a ganar para no alejarse del líder Racing y el técnico Leonardo Madelón no podrá contar con Damián Martínez, quien llegó a la quinta amarilla, y en su lugar irá Santiago Zurbriggen.

El Tatengue actualmente suma 18 puntos en la tabla de posiciones y una victoria frente al equipo paranaense lo llevará a convertirse en escolta de Racing.

Su rival de turno no la pasa bien en la competencia y se encuentra en el fondo de la tabla de posiciones con tan sólo siete unidades.

A primera hora, en la Docta, el pirata cordobés buscará su segunda victoria del campeonato frente al Lobo platense, que viene de vencer a Boca Juniors en el bosque.