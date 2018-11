Convenio de Provincia, Municipio y la Came

Se llevó a cabo ayer la firma de convenio de asistencia y cooperación recíproca Emprender 2018 entre el Gobierno provincial, la Municipalidad de Corrientes y la Confederación Argentina de Mediana Empresa (Came).

Las partes aceptan la designación de la ciudad de Corrientes como sede del evento a llevarse a cabo el 23 de noviembre, como así también la asamblea Came Joven-Fadaje.

La Provincia se compromete a otorgar a la Came una ayuda económica por la suma de 800 mil pesos para ser destinado al pago de los eventos. La Municipalidad a solventar la actuación de bandas y artistas, programas culturales, transporte de los participantes al lugar del evento y circuitos turísticos a los visitantes.

La Came a través de la Fecorr y su rama juvenil se compromete a cubrir los gastos de los disertantes nacionales y del exterior, como así también coordinar y colaborar en todo lo que en el importante evento se desarrolle.

“Este es un evento que no va a ocurrir en esta zona por 24 años más, por lo que tenemos una motivación especial, y estamos haciendo una apuesta muy fuerte hacia el desarrollo, mostrando toda la potencialidad que tiene la provincia”, dijo Valdés.