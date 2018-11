El juez que encarceló a Lula da Silva será ministro de Justicia de Jair Bolsonaro

El juez federal de Brasil, Sergio Moro, que llevó las causas de la operación anticorrupción “Lava Jato”, aceptó la propuesta de ser el ministro de Justicia y Seguridad Pública del presidente electo, el ultraderechista Jair Bolsonaro. Es el magistrado que encarceló al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Luego de una reunión personal en la cual fueron discutidas políticas para la cartera, acepté honrado la invitación. Lo hice con cierto pesar, ya que tendré que abandonar 22 años de magistratura. Sin embargo, la perspectiva de implementar una fuerte agenda anticorrupción y anticrimen organizado, con respeto a la Constitución, a la ley y a los derechos, me llevaron a tomar esta decisión”, señaló el juez de Curitiba, quien vino a Río de Janeiro para mantener un encuentro de unas tres horas con Bolsonaro en su casa del barrio de Barra de Tijuca.

Moro destacó que con su nuevo cargo pretende consolidar los avances de los últimos años contra el crimen y la corrupción y “alejar riesgos de retrocesos”.

El futuro ministro aclaró que la operación “Lava Jato” se mantendrá en Curitiba con otros jueces locales y con el grupo de fiscales que han trabajado en las investigaciones que sacudieron a Brasil desde 2014 al revelar un gigantesco esquema de sobornos de empresarios a políticos, que tuvo como eje la compañía estatal Petrobras.

La lucha contra la corrupción y la criminalidad fue una de las principales banderas de la campaña electoral de Bolsonaro, así como la recuperación de la economía y el restablecimiento de una agenda de valores conservadores.

Según contó a los periodistas el vicepresidente electo, el general de reserva Hamilton Mourão, los primeros contactos entre el equipo de Bolsonaro y Moro ocurrieron hace ya varias semanas.

En las redes sociales, la esposa del juez, Rosangela, no ocultó su preferencia por el candidato del Partido Social Liberal (PSL).

El magistrado fue responsable de haber condenado en primera instancia al popular ex presidente petista Luiz Inacio Lula da Silva a prisión, en una causa vinculada a la Lava Jato, por haber recibido de la constructora OAS un departamento tríplex en el balneario de Guarujá a cambio de garantizar a la empresa jugosos contratos con Petrobras. Con la aceptación de Moro, ya son cinco los nombres confirmados de los ministros de Bolsonaro, quien busca montar un gabinete técnico de especialistas en cada área.

Además, Bolsonaro reducirá el actual número de 29 carteras a 15.

El diputado Lorenzoni será jefe de Gabinete; en el Ministerio de Economía, Planificación, Industria y Comercio Exterior, estará Paulo Guedes y Augusto Heleno se desempeñará en el Ministerio de Defensa.