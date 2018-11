En Gremio aseguran que le dieron los puntos frente a River

El presidente Romildo Bolzan brindó una conferencia de prensa después de reunirse con la Conmebol y reconoció que le darán los puntos.

“Tenemos las imágenes del trayecto hecho por el entrenador de River Plate desde los palcos hasta la llegada al vestuario en el descanso. A pesar de la sanción, el delegado del juego vio la entrada de él en el vestuario, pero fue impedido por los guardias del River y documentó todo aquello, antes de volver a su lugar”, aseguró Romildo Bolzan en una conferencia de prensa posterior a la reunión que tuvo con los dirigentes de la Conmebol.

El club brasileño pretende demostrar que el técnico argentino burló el reglamento de la competencia y no sólo eso, sino que también lo admitió ante las cámaras.

“El técnico de River tuvo participación directa. Lo confesó él mismo y hasta afirmó que no se arrepiente de lo hecho. Nosotros firmamos un documento de Conmebol priorizando el juego limpio. Estamos confiados en que nos van a dar la clasificación”, aseguró.

El máximo directivo de la institución brasileña se mostró confiado de cara al juicio del próximo sábado en las instalaciones de la Conmebol en Luque, Paraguay. “Esperamos el 3-0. Presentamos los precedentes que hay de sobra. La Justicia tiene que tener efecto. El propio presidente de Conmebol me contó que quiere mejorar la imagen de la entidad”, manifestó.