Envían a juicio oral a “Pity”Alvarez por homicidio

Para el juez en lo criminal y correccional Martín Yadarola, que está a cargo de la investigación por la cual Cristian Alvarez Congiu, más conocido como “Pity” Alvarez, está preso, acusado de homicidio, el músico es imputable. Por eso, declaró clausurada la instrucción del expediente y elevó la causa a juicio oral y público.

La instrucción de la causa duró menos de cuatro meses. El homicidio de Cristian Díaz ocurrió el 12 de julio pasado. El juez Yadarola pudo clausurar el expediente después de haber recibido el resultado “de un profundo” estudio médico y psiquiátrico del ex líder de Viejas Locas.

“Las conclusiones del estudio médico corroboraron lo que sostuvo el juzgado cuando dictó el procesamiento de Alvarez a siete días de su detención”, informaron fuentes judiciales.

“Alvarez presenta un trastorno por consumo de sustancias grave y un trastorno de la personalidad. Del material que se ha tenido a la vista y a la luz de lo evaluado no se hallaron elementos que permitan inferir que tales trastornos le impidieran la comprensión y dirección de su accionar al momento del hecho”, se afirmó en el estudio médico que fue incorporado al expediente judicial.

El asesinato ocurrió en el barrio Cardenal Samoré. La investigación determinó que la víctima, de 35 años, no estaba armada.

Después del crimen, el cantante habría descartado el arma homicida en una alcantarilla y estuvo prófugo durante 24 horas. Cuando se entregó, en una dependencia de la Policía de la Ciudad, Alvarez confesó frente a los medios el asesinato: “Lo maté porque era él o yo. Y creo que cualquier animal haría lo mismo”, dijo.