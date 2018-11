Garay separó del cargo a un funcionario acusado por violencia de género

El intendente de Santo Tomé, Mariano Garay, en conferencia de prensa, anunció ayer la separación del cargo de quien era el secretario de Economía de la Municipalidad debido a que su pareja lo denunció por violencia de género. Luego, según trascendió, se produjo otra vacante en el gabinete municipal: la Secretaría de Relaciones Internacionales.

Tal como informó este diario, el citado funcionario a cargo del área contable de la Comuna fue denunciado e inclusive estuvo demorado por unas horas, debido a que habría ejercido violencia sobre quien es su pareja y madre de sus hijos.

Ante esta situación, el jefe Comunal convocó ayer a los medios y leyó un escrito.

“Quería comunicar a la población, en mi carácter de Intendente de Santo Tomé, que en razón de los hechos que han tomado estado público por la denuncia de violencia de género que involucra a un funcionario de esta administración, he tomado la decisión de separar en forma inmediata a dicho funcionario que reviste el cargo de Secretario de Economía”, manifestó al iniciar su alocución. Al mismo tiempo destacó que “ya impartí instrucciones precisas para que se tomen las medidas pertinentes por la vía administrativa, legal que corresponda a tal fin”.

Luego, continuó: “Quiero dejar bien en claro que esta gestión, representada por quien les habla, no va a permitir ni avalar ningún tipo de violencia de género por parte de los funcionarios, personal ni en el equipo que me acompaña, porque somos extremadamente respetuosos de la ley y en nuestro accionar y pensamiento, respetamos profundamente a la mujer, pilar fundamental de la familia. Y por sobre todas las cosas, por nuestras profundas convicciones cristianas de respeto a la integridad física de toda persona”.

Seguidamente, manifestó que “lamentamos profundamente este hecho, ya que sabemos de la idoneidad profesional del funcionario, pero no podemos de ninguna manera pasar por alto algo que afecta hondamente nuestras creencias y valores”. “Y por último esperamos que este desafortunado hecho sea investigado y esclarecido por la justicia”, concluyó.

Adhesión

Por su parte, la viceintendenta Viviana Storti se refirió sobre el tema a través de su cuenta de Facebook. “Quiero expresar mi enérgico repudio al hecho de público conocimiento, que involucra al contador municipal José Luis Ríos en un hecho de violencia de género.

Como mujer, y desde el lugar ejecutivo que me confirió el pueblo a través del voto popular, es mi obligación condenar este tipo de acciones violentas y abusivas que venimos sufriendo las mujeres y que no estamos dispuestas a soportar”, manifestó quien también es parte del Ejecutivo Municipal de Santo Tomé.

Resolución

En tanto, el concejal Eduardo Etchegaray recordó que en junio pasado, el cuerpo deliberativo aprobó la resolución 088/18. Normativa que en su artículo tres expresa: “Proponer al Ejecutivo que se intensifiquen las acciones y los esfuerzos para fortalecer a la familia, eliminar toda forma de violencia contra las mujeres y niños y toda forma de violencia en Santo Tomé.

Por otra parte, según lo informado por Digital Santotome, también ayer pero después de las 14 trascendió que Miguel Arismendi habría dejado de ser Secretario de Relaciones Internacionales. Aunque en este caso, indicaron, que su alejamiento del gabinete respondería a diferencias políticas.