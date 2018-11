Ingresó la Tarifaria 2019 y prevé subas del 30 al 40%

En la sesión de ayer tomó estado parlamentario el proyecto de Tarifaria para el ejercicio 2019. El expediente fue girado a las comisiones de Hacienda y Legislación, sin que ninguno de los concejales se refiera al mismo. En los próximos días el presidente del cuerpo deberá establecer una fecha para la correspondiente audiencia pública.

Consultados por El Litoral, desde el oficialismo confirmaron que la propuesta elevada por el Departamento Ejecutivo plantea una actualización de los tributos municipales acorde a la inflación, significando un incremento que en promedio será de entre el 30 y 40%.

“El proyecto recién ingresó y estamos tomando conocimiento de su contenido. En principio plantea una actualización por inflación y no hay creaciones de nuevos tributos”, precisó el concejal oficialista Fabián Nieves.

Por su parte, desde la oposición señalaron que aún no tuvieron tiempo de analizar los valores incrementales, y criticaron que sea un “expediente pelado”, cuando en otros años se adjuntaba un resumen donde se precisaba a grandes líneas lo propuesto. “No puedo opinar al respecto, porque aún no tuve tiempo de analizar el proyecto”, reconoció el concejal Ataliva Laprovitta (PJ).

De cualquier manera, anticipó que se trata de un expediente estrictamente técnico y que “carece de información vital para la ciudadanía”.

A diferencia de otros años, el proyecto Tarifaria ingresó en soledad, sin que vaya acompañado de una propuesta de modificación del Código Fiscal. Lo que en principio significa que no habrá cambios sustanciales en la política tributaria durante el año que viene, “no se están generando cambios, sólo aumentos”, agregó Laprovitta.

El otro proyecto que marca los lineamientos de la gestión municipal tiene que ver con el Presupuesto. Ediles oficialistas estiman que el mismo llegará al recinto el jueves que viene, y que sería un hecho que se deberá convocar a sesiones extraordinarias para tratar estos dos expedientes y, posiblemente, también el de actualización de la tarifa del servicio de transporte urbano de pasajeros.