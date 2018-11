Judiciales: el incremento solicitado está sujeto al refuerzo de partidas

El titular del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Guillermo Semhan, mantuvo ayer un encuentro con la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj), a quienes aseguró que continúa evaluando el pedido de incremento salarial del 20% para este último tramo del año. Ante la falta de una respuesta concreta, los representantes del gremio presentaron un pedido de audiencia al gobernador Gustavo Valdés.

En este ámbito de diálogo, Semhan les expresó que comprendía la preocupación que le transmitían, pero que se continuaban haciendo evaluaciones y estudios para poder someterlos en forma posterior a los ministros de la Corte provincial. También les recordó que días atrás concretaron el pedido formal al Poder Ejecutivo de un refuerzo de partidas de $840 millones de pesos para alcanzar a cerrar el ejercicio 2018, y recién cuando reciban estos fondos estarán en condiciones de evaluar la factibilidad del aumento solicitado.

Posterior al encuentro, los representantes gremiales concretaron una asamblea informativa en la vereda de enfrente del edificio del STJ, que contó con la participación de afiliados y jubilados del sector. “La respuesta sobre la recomposición salarial sigue siendo incierta, sujeta a estudio sobre porcentajes y plazos, y supeditada a un segundo refuerzo de ingresos porque se agotó el presupuesto”, señalaron desde Sitraj.

Precisaron que el STJ pidió un primer refuerzo de partida, sobre el cual esperan novedades. Recursos que permitirán garantizar el pago de sueldos, aguinaldos, alimentos, y aportes sociales, hasta fin de año.

Después vendría una segunda presentación al Ejecutivo que contemplaría la recuperación salarial, aunque no se habla aún de tiempos ni porcentajes.

Ley de autarquía

Sitraj aprovechó la reunión para insistir nuevamente respecto a que “la clave es la ley de autarquía que, aunque vigente, no se aplica pese a que es la herramienta para evitar que este Poder del Estado deba pasar sistemáticamente, todos los años, por estos trances presupuestarios”.

“También ratificamos que nuestro reclamo del 20% de recomposición de salarios no sólo es indispensable y urgente dado el contexto económico que nos toca, sino que es absolutamente coherente con las previsiones que hiciera el STJ al presentar el Presupuesto para este año, posteriormente recortado”, remarcó el dirigente sindical, Telmo Fernández.

Al concluir la reunión, los referentes del Sitraj se dirigieron a Casa de Gobierno, y solicitaron en carácter urgente audiencia al Gobernador, a fin de tratar el presupuesto del PJ, del cual dependen nuestros ingresos.