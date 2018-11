Marchesín, Mammana, Zaracho y Lamela, los nuevos citados a la Selección de Lionel Scaloni

Erik Lamela, Agustín Marchesín y Emanuel Mammana son las novedades de la lista que dio Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, para los amistosos que se disputarán frente a México en condición de local.

En el plano de los locales, el juvenil de Racing Matías Zaracho fue llamado por primera vez de cara a los encuentros ante el combinado Azteca, el 16 y 20 de noviembre, en Córdoba y Mendoza, respectivamente.

Mammana, defensor del Zenit de Rusia, no era citado desde el partido de Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador en 2017 (no ingresó), mientras que el hombre del Tottenham, Lamela, la última vez que tuvo acción en la Selección fue en el 2 a 2 ante Venezuela de visitante en 2016 por las Eliminatorias Sudamericanas.

El último enfrentamiento ante el Tri fue el 8 de septiembre de 2015, en Texas. El amistoso finalizó 2 a 2 debido a los goles de Sergio Agüero y Lionel Messi (Chicharito Hernández y Héctor Herrera marcaron para los mexicanos).

Vale destacar que previo acuerdo, no fueron citados jugadores de River ni Boca, ya que la AFA no quiere interferir en la preparación para disputar la final de la Copa Libertadores.

Estos son todos los citados por el entrenador interino Lionel Scaloni: Arqueros: Agustín Marchesín (América), Sergio Romero (Manchester United), Gerónimo Rulli (Real Sociedad).

Defensores: Ramiro Funes Mori (Villarreal), Germán Pezzella (Fiorentina), Renzo Saravia (Racing), Nicolás Tagliafico (Ajax), Walter Kannemann (Gremio), Nicolás Otamendi (Manchester City), Gabriel Mercado (Sevilla), Emanuel Mammana (Zenit), Juan Foyth (Tottenham).

Mediocampistas: Marcos Acuña (Sporting), Maximiliano Meza (Independiente), Franco Vázquez (Sevilla), Giovanni Lo Celso (Betis), Leandro Paredes (Zenit), Santiago Ascacibar (Stuttgart), Rodrigo Battaglia (Sporting), Matías Zaracho (Racing), Roberto Pereyra (Watford), Erik Lamela (Tottenham), Eduardo Salvio (Benfica), Rodrigo De Paul (Udinese), Franco Cervi (Benfica).

Delanteros: Angel Correa (Atlético Madrid), Paulo Dybala (Juventus), Lautaro Martínez (Inter), Mauro Icardi (Inter) y Giovanni Simeone (Fiorentina).