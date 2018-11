Protesta global de trabajadores de Google por casos de abuso sexual

Miles de trabajadoras y trabajadores de Google salieron a la calle de las oficinas de la empresa en todo el mundo para protestar contra la respuesta dada por la compañía ante denuncias de abuso sexual por parte de algunos de sus ejecutivos.

La manifestación, llamada “Marcha de Google por un cambio real”, se llevó a cabo en Singapur, India, Zurich, Londres, Berlín, Haifa y Dublin, donde unos 1.500 empleados y empleadas salieron a las calles.

La protesta se realizó una semana después de que The New York Times publicara que la compañía había ocultado que Andy Rubin, el creador de Android, había sido acusado por una compañera con la que mantuvo una relación de haberla forzado a practicar sexo oral.

Según el artículo, Rubin recibió una indemnización de 90 millones de dólares en 2014 pese a que Google concluyó que las denuncias en su contra eran creíbles.

El director general de Google, Sundar Pichai, se disculpó por las “acciones pasadas” de la empresa en un correo electrónico enviado a los empleados el martes.

El comunicado no mencionó los supuestos incidentes que salpican a Rubin y DeVaul, pero el CEO tampoco puso en duda la información publicada por el Times.

El paro de los trabajadores y trabajadoras también reivindica el fin de la brecha salarial entre hombres y mujeres, que la compañía publique un informe de transparencia sobre los casos de acoso sexual constatados, y también que se mejore la manera de hacerlos públicos o que el director de diversidad de la empresa pueda remitir recomendaciones directamente a la junta directiva.