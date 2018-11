Velotti define el dobles y avanza en individuales

Eliminado. El esfuerzo de Monzón no alcanzó y perdió ayer con el peruano Huertas del Pino.

Una jornada con mucha actividad y saldo positivo vivió ayer el correntino Agustín Velotti (776 en el ránking de la ATP) en el Future 7 de la Argentina que se está disputando en las canchas del Tennis Club.

El local ganó en su presentación individual frente a Tomás Farjat por un doble 6-4 y se instaló en los cuartos de final donde hoy, desde las 11, se medirá con el máximo favorito, Hernán Casanova.

Pero además, tuvo que afrontar dos cotejos de dobles junto con Mariano Kestelboim y avanzó a la final prevista para esta noche, no antes de las 20.

Quien no tuvo fortuna fue Ignacio Monzón (945) que se recuperó de un primer set adverso y forzó a un tercero, donde fue vencido por el peruano Cooner Huertas del Pino (1089) por 6-2, 3-6 y 6-4 en uno de los cotejos correspondientes a los octavos de final de individuales.

En el primer juego de ayer en la cancha 1 del Corrientes Tennis Club (CTC), Velotti superó a Farjat (17 años) por 6-4 y 6-4 en 98 minutos de juego. El correntino controló las acciones en el primer set, y en el segundo levantó un 2-4, ganó cuatro juegos consecutivos y se llevó el triunfo.

Velotti logró quebrar el servicio del rival en 4 oportunidades, de 6 intentos, mientras que su rival lo hizo en 2 de 24. Además, tuvo un 67% de puntos ganados con su primer servicio y un 62% con el segundo.

Durante su primera presentación, el pasado lunes, Velotti eliminó a Agustín Riquelme Coppari por -2 y 6-0.

Hoy, desde las 12.30, en la búsqueda de un lugar en las semifinales se medirá con el primer preclasificado, Hernán Casanova (374) en lo que será el primer duelo en el plano internacional entre el correntino y el bonaerense que dejó en el camino a Mateo Labuckas y Jeremías Rocco.

El ganador de este cotejo, se volverá a presentar este viernes, no antes de las 16.30, para disputar la semifinal con el vencedor del duelo que protagonizarán a partir de las 11 Conner Huertas del Pino (Perú) y Guido Justo (Argentina).

Por su parte, Monzón resignó su posibilidad de avanzar a los cuartos de final en el tercer set de su partido contra el peruano Huertas del Pino. El cotejo, que también se disputó en la cancha principal del Tennis Club, favoreció al visitante por 6-2, 3-6 y 6-4. De esta manera, el correntino, que en primera ronda le había ganado a Juan Pablo Paz por 6-2, 2-0 y retiro, quedó al margen del certamen profesional que se desarrolla en la capital correntina.

En lo otros encuentros de octavos de fina que se disputaron ayer, se dieron estos resultados: Mariano Kestelboin a Leonardo Aboian 6-3 y 6-2, Francisco Cerundolo a Santiago Rodríguez Taverna 6-1 y 6-3, y Maximiliano Estevez a Juan Otegui 7-5, 5-7 y 6-3.

Dobles

Durante la víspera, Agustín Velotti también afrontó positivamente dos encuentros de dobles que le permitieron instalarse en la final de esta modalidad. El correntino, junto con Mariano Kestelboim le ganaron en cuartos de final a Tomás Farjat y Lorenzo Gagliardo por 6-4 y 7-6 (7-4).

Minutos más tarde, Velotti y Kestelboim volvieron a ingresar a la cancha para eliminar a Leonardo Aboian y Juan Pablo Paz por 6-4 y 6-3 para instalarse en la final de este cuadro.

En el partido por el título los rivales serán el peruano Alexander Merino y el argentino Manuel Peña López que ayer en semifinales derrotaron a Juan Cerundolo y Ezequiel Santalla 7-6 (8-6) y 6-2.

El certamen que desde el lunes se disputa en el Tennis Club reparte 15 mil dólares en premios y puntos para el ránking de la ATP.

Todas las jornadas son con entrada libre y gratuita.